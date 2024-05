Bắt cựu Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim

Tối 23/5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phương Hoàng Kim (SN 1973) nguyên là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương.



Ông Phương Hoàng Kim bị bắt để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cựu Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim

Đây là diễn biến mới mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.

Liên quan vụ án trên, đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Cơ quan ANĐT đánh giá đây là vụ án rất phức tạp, phạm vi rất rộng, diễn ra thời gian dài, liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã có sai phạm trong tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi theo Quyết định số 13 của Thủ tướng Chính phủ và trái với Nghị quyết 115 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cũng như là sai phạm trong việc thẩm định, cấp giấy phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án điện mặt trời trái quy định pháp luật, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị các cá nhân, tổ chức phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án. Mọi thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan, đề nghị gửi đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: Số 7 Phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 0692341536).