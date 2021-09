“Mắt thần” quét mã QRcode tại chốt COVID-19, hết ùn tắc, Hà Nội có triển khai?

TP HCM đã thí điểm lắp 100 camera quét giấy đi đường có mã QR Code và bước đầu giảm được ùn tắc tại chốt COVID-19. Trong khi việc kiểm tra, kiểm soát tại một số chốt tại Hà Nội vẫn ùn ứ. Vậy sau TP HCM, Hà Nội có triển khai?

Với camera đọc mã QR Code giấy đi đường tại chốt kiểm dịch, người dân chỉ mất 5 giây để hoàn thành khai báo, tránh tiếp xúc phòng ngừa lây nhiễm chéo và giao thông không ùn ứ.

Tính năng ưu việt

Ngày 7/9, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an TP.HCM lắp đặt 100 camera đọc mã QR tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.



Với hệ thống này, người dân chỉ cần mở mã QR của mình đặt trước camera, trong vòng 5 giây đã cho kết quả có thể tiếp tục lưu thông hay không.

Người dân khi qua các chốt chỉ cần đưa mã QR lên trước camera, cán bộ tại chốt kiểm tra qua máy tính để biết các thông tin liên quan.

Theo trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an), việc lắp đặt camera có ưu điểm so với sử dụng điện thoại thông minh như: Hạn chế tiếp xúc gần với công dân, tránh hiện tượng lây nhiễm cộng đồng; Sử dụng quét QR Code thông qua webcam cải thiện tốc độ quét so với quét qua camera của điện thoại và camera có sẵn trên máy tính laptop.

Ngoài ra, tại các chốt cán bộ sử dụng máy tính/laptop kết nối với camera cho phép thao tác dễ dàng, thân thiện hơn. Camera có dây nối kéo dài, đặt cố định giữ được khoảng cách, tránh tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm.

Hệ thống camera được hỗ trợ đọc mã QR hoàn toàn trên nền tảng ứng dụng của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại webiste: kiemdich.dancuquocgia.gov.vn, nên không cần cấu hình, cài đặt phức tạp.

Thời gian quét mã QR của camera chỉ mất từ 2-5 giây, sau đó hệ thống của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tự động kiểm tra lại thông tin, giấy tờ của công dân. Hệ thống này tăng tốc độ xử lý tự động của hệ thống kiểm soát di chuyển, giúp xử lý nhanh chóng cho người dân, tránh ùn tắc tại chốt.

Hà Nội vẫn loay hoay

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, từ sáng 8/9, bên cạnh việc kiểm tra giấy đi đường cũ, các chốt kiểm soát dịch của Thủ đô Hà Nội bắt đầu kiểm tra giấy đi đường mẫu mới có mã QR Code.

Tại chốt Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm), tổ chốt bố trí nhiều cán bộ dàn trải 1km để hướng dẫn, điều tiết người tham gia giao thông di chuyển, tránh tình trạng ùn ứ tại chốt kiểm tra. Mỗi cán bộ cầm trên tay một chiếc điện thoại để "soi" mã QR giấy đi đường. Tuy nhiên việc kiểm tra này không liên tục vì có người dùng giấy cũ, có người dùng giấy mới.

Cán bộ dùng điện thoại quét mã QR giấy đi đường tại chốt kiểm soát Cầu Diễn.