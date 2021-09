Gái xinh khoe tiêm vắc xin, bao “ông anh”, “ông ngoại”... lĩnh đủ?

Cô gái khoe tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer nhờ "xin ông anh" cán bộ phường: Mới đây, một cô gái ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ lên Facebook khoe đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 (vắc xin Pfizer - BioNTech). Nhiều người hỏi sao được tiêm vắc xin Pfizer hay vậy, cô gái này đã trả lời là do "xin ông anh" cán bộ phường. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết: "Cô gái này là em bạn dì ở gần nhà của cán bộ UBND phường An Phú, đồng chí này trong lực lượng tuyến đầu đi truy vết COVID-19, tiếp xúc trực tiếp với F0, F1. Quận có chủ trương ưu tiên tiêm cho người nhà của người trực tiếp làm công tác truy vết trong cộng đồng, để họ yên tâm làm nhiệm vụ. H. là người nhà của đồng chí này và cũng có tên trong danh sách tiêm". Mặc dù hành vi của cô gái này không vi phạm quy định, tuy nhiên, việc khoe mẽ có "quan hệ" để được tiêm vắc xin theo nguyện vọng bị dư luận cho là phản cảm. Đồng thời, không chỉ cô gái nhận "gạch đá" từ dư luận mà "ông anh" của cô gái cũng lĩnh đủ. Xử phạt "hoa khôi" khoe tiêm vắc xin Pfizer nhờ "ông ngoại": Ngày 29/7, Thanh tra Bộ TT&TT phạt vi phạm hành chính đối với V.P.A (SN 1993, nghề nghiệp kinh doanh tự do, có địa chỉ tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đó, V.P.A bị phạt số tiền 12,5 triệu đồng. Theo Thanh tra Bộ TT&TT, bà V.P.A có hành vi vi phạm là đăng tải nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, cụ thể là: "Tiêm vắc xin COVID-19 không cần đăng ký", "Được ưu tiên tiêm vắc xin Pfizer" và tiêm vắc xin là do "ông ngoại" giúp. Khoe được tiêm vắc xin COVID-19 nhờ "người anh": Ngày 20/7, một người phụ nữ khoe trên mạng xã hội mới được tiêm phòng vắc xin COVID-19 nhờ "người anh" - là lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Sau đó, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, xử lý nếu sai phạm. TS.BS Đỗ Đình Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, người phụ nữ viết chia sẻ tên N. là cộng tác viên của Trung tâm Công nghệ cao và tiêu hóa thường xuyên quảng bá hình ảnh cho Trung tâm.Do các cộng tác viên thường xuyên ra vào Trung tâm, cộng thêm nguy cơ lây nhiễm cao trong thời điểm dịch nên chúng tôi đã lập danh sách tiêm chủng. Việc chúng tôi lập danh sách đề nghị là như vậy còn việc tiêm cho cô N. là do đơn vị khác của bệnh viện thực hiện. Cô N. đi tiêm lúc nào, ai tiêm tôi cũng không nắm được". >>>> Xem thêm video: TP.HCM tiêm vắc xin cho cả bà bầu - tiếp tục xây dựng bệnh viện dã chiến từ tuyến quận. Nguồn: VTV 4.

Cô gái khoe tiêm 2 mũi vắc xin Pfizer nhờ "xin ông anh" cán bộ phường: Mới đây, một cô gái ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ lên Facebook khoe đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 (vắc xin Pfizer - BioNTech). Nhiều người hỏi sao được tiêm vắc xin Pfizer hay vậy, cô gái này đã trả lời là do "xin ông anh" cán bộ phường. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết: "Cô gái này là em bạn dì ở gần nhà của cán bộ UBND phường An Phú, đồng chí này trong lực lượng tuyến đầu đi truy vết COVID-19, tiếp xúc trực tiếp với F0, F1. Quận có chủ trương ưu tiên tiêm cho người nhà của người trực tiếp làm công tác truy vết trong cộng đồng, để họ yên tâm làm nhiệm vụ. H. là người nhà của đồng chí này và cũng có tên trong danh sách tiêm". Mặc dù hành vi của cô gái này không vi phạm quy định, tuy nhiên, việc khoe mẽ có "quan hệ" để được tiêm vắc xin theo nguyện vọng bị dư luận cho là phản cảm. Đồng thời, không chỉ cô gái nhận "gạch đá" từ dư luận mà "ông anh" của cô gái cũng lĩnh đủ. Xử phạt "hoa khôi" khoe tiêm vắc xin Pfizer nhờ "ông ngoại": Ngày 29/7, Thanh tra Bộ TT&TT phạt vi phạm hành chính đối với V.P.A (SN 1993, nghề nghiệp kinh doanh tự do, có địa chỉ tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Theo đó, V.P.A bị phạt số tiền 12,5 triệu đồng. Theo Thanh tra Bộ TT&TT, bà V.P.A có hành vi vi phạm là đăng tải nội dung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, cụ thể là: "Tiêm vắc xin COVID-19 không cần đăng ký", "Được ưu tiên tiêm vắc xin Pfizer" và tiêm vắc xin là do "ông ngoại" giúp. Khoe được tiêm vắc xin COVID-19 nhờ "người anh": Ngày 20/7, một người phụ nữ khoe trên mạng xã hội mới được tiêm phòng vắc xin COVID-19 nhờ "người anh" - là lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Sau đó, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, xử lý nếu sai phạm. TS.BS Đỗ Đình Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, người phụ nữ viết chia sẻ tên N. là cộng tác viên của Trung tâm Công nghệ cao và tiêu hóa thường xuyên quảng bá hình ảnh cho Trung tâm.Do các cộng tác viên thường xuyên ra vào Trung tâm, cộng thêm nguy cơ lây nhiễm cao trong thời điểm dịch nên chúng tôi đã lập danh sách tiêm chủng. Việc chúng tôi lập danh sách đề nghị là như vậy còn việc tiêm cho cô N. là do đơn vị khác của bệnh viện thực hiện. Cô N. đi tiêm lúc nào, ai tiêm tôi cũng không nắm được". >>>> Xem thêm video: TP.HCM tiêm vắc xin cho cả bà bầu - tiếp tục xây dựng bệnh viện dã chiến từ tuyến quận. Nguồn: VTV 4.