Mất 6 tỷ ở Trung tâm GDTX Quảng Bình: Nữ thủ quỹ đã chiếm đoạt

Ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1989, trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) - thủ quỹ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình về hành vi Tham ô tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Thùy Linh. (Ảnh: Trần Tuấn).

Đáng chú ý, trước đó, Nguyễn Thị Thùy Linh báo mất số tiền 6 tỷ trên đường từ khi chuyển tiền đi từ cơ quan đến ngân hàng. Việc mất tiền theo bà Linh khai đã xảy ra cách đây mấy tháng. Tuy nhiên, thời điểm đó dịch bệnh bùng phát và vì lo sợ nên đã không trình báo với cơ quan. Đến gần đây, khi lãnh đạo trường yêu cầu thủ quỹ đi chuyển cho đơn vị liên kết đào tạo thì mới báo là tiền đã bị mất. Ngay sau đó, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình đã mời cơ quan công an vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2021, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Bình liên kết với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và liên kết với các Trường Đại học để đào tạo đại học hệ vừa học vừa làm.

Từ tháng 1 đến tháng 5/2021, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quảng Bình giao cho các giáo viên thực hiện tiếp cận, mời các học viên đến học tập tại trung tâm và tiến hành thu học phí rồi giao cho thủ quỹ đơn vị là Nguyễn Thị Thùy Linh quản lý và thực hiện các thủ tục chi trả các trường liên kết đào tạo theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Thị Thùy Linh thu tiền chỉ nộp một phần vào tài khoản của Trung tâm, còn lại số tiền hơn 6,464 tỷ đồng, Linh đã không nhập quỹ tiền mặt, không nộp tiền vào tài khoản ngân hàng của đơn vị theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm mà đã chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân, tham gia các hoạt động đầu tư tài chính.

