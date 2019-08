Lý do võ sư Hà Nội tung cước đánh vợ vừa sinh nhập viện

Liên quan đến vụ chồng bạo hành người vợ mới sinh con được 2 tháng dã man tại Long Biên được camera ghi lại, hiện công an quận Long Biên đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip ghi lại cảnh người chồng liên tục đấm vào đầu, mặt người vợ khiến dư luận phẫn nộ. Theo clip, người chồng đã bạo hành suốt 1 tiếng đồng hồ. Đau đớn hơn, người vợ còn đang ôm đứa con nhỏ mới sinh được 2 tháng, nhưng người chồng vẫn quyết không buông tha và còn ra tay mạnh hơn với vợ.

Theo thông tin tìm hiểu, sự việc xảy ra vào 18h30, ngày 26/8, tại phòng 2501, chung cư CT1B, phường Thạch Ban, quận Long Biên, Hà Nội. Người chồng trong clip là Nguyễn Xuân Vinh (1987, là võ sư), còn vợ là Vũ Thu L. (SN 1992).

Anh Vũ Mạnh N., anh trai của nạn nhân, là người đăng tải clip này trên facebook kèm theo nội dung: "Em gái ruột của tôi bị chồng đánh đập và hành hạ dã man trong khi mới sinh vẫn đang ôm con đỏ hỏn mới 2 tháng tuổi.

Thương xót quá, tay còn đang bế con mà vẫn bị chồng đánh đập rất dã man nhưng không dám buông tay mà vẫn phải ôm chặt con. Gia đình tôi đã đón được em và cháu về nhà...".

Chia sẻ về vấn đề này, anh Vũ Mạnh N. (anh trai của chị L.) cho biết, đây không phải lần đầu tiên em gái anh bị chồng là Nguyễn Xuân Vinh bạo hành. Em gái tôi mới chỉ sinh con được 2 tháng, đang trong thời gian ở cữ sức khỏe còn rất yếu mà Vinh lại đánh vợ dã man như vậy. Dù L. đang bế con, Vinh vẫn không buông tha.

Người chồng đánh người vợ đang bế con ngã ra sàn nhà - Ảnh cắt từ clip Nói về nguyên nhân vụ việc, anh N. cho hay: “Chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là hôm qua, em gái tôi định đưa tivi từ phòng chồng sang phòng hai mẹ con để xem nhưng anh ta không đồng ý, chửi bới và sau đó lao vào đánh vợ. Sau đó, người giúp việc gọi điện kể lại sự việc cho chúng tôi. Nghe xong, chúng tôi vội vàng sang thì Vinh còn đe dọa đòi đánh”.



Anh N. cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc gia đình đã đưa chị L. nhập viện và bác sĩ nghi có thể bị chấn thương sọ não do bị đánh liên tiếp vào đầu. Hiện, bác sĩ vẫn đang làm xét nghiệm để giám định thương tích.

Liên quan đến sự việc, chị Vũ Thị H. (chị gái của nạn nhân) cho biết, camera được lắp để quan sát trẻ con khi ở nhà, ngay sau khi sự việc xảy ra, người giúp việc đã gọi điện báo cho chị biết.

"Khi xem camera, tôi thấy em gái mình bị đánh như vậy gần một tiếng đồng hồ. Hai mẹ con đều bị đánh ngã. Đêm qua, em gái tôi đã phải nhập viện và bác sĩ nghi có thể bị chấn thương sọ não do bị đánh liên tiếp vào đầu. Hiện bác sĩ vẫn đang làm xét nghiệm để giám định thương tích", chị H. thông tin.

Theo chị H., sau sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo vụ việc lên cơ quan Công an phường Thạch Bàn để giải quyết.

Ông Bùi Chí Đức - phó chủ tịch UBND phường Thạch Bàn - xác nhận phường có nắm được thông tin vụ việc và đã giao công an phường báo cáo lãnh đạo công an quận và phối hợp với với Đội CSHS công an quận Long Biên xác minh vụ việc.