Dự báo thời tiết 10/7: Nguy cơ lũ quét khắp nơi

Hôm qua, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh lên, từ nay đến ngày 12/7, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh.

Nhiều tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Dự báo, do mưa lớn, ở thượng lưu các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các tỉnh như Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp.

Hôm qua, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, một số nơi có mưa to như: Mường Tè (Lai Châu) 39.5mm, Bắc Yên (Sơn La) 39.4mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 41mm, Ba Vì (Hà Nội) 70mm... Dự báo từ hôm nay mưa ở Bắc Bộ giảm dần.

Tại Hà Nội, đêm và sáng nay có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất ở mức 25 độ C, cao nhất 33 độ C. Hình thái này cũng duy trì ở khắp các tỉnh miền Bắc, Trung, Nam trong hôm nay.