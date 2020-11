Công an tỉnh Hòa Bình vừa cung cấp thông tin về vụ lừa bán "bùa yêu" nam thanh niên chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng. Ngày 19/11, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 4 đối tượng gồm, Đinh Xuân Trường, Trần Quốc Đông (SN 1996, trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Lê Tất Đạt (SN 1996, trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình), Phạm Công Binh (SN 1997, trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đinh Xuân Trường tại cơ quan Công an. Trước đó, Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của ông Bùi Văn Minh (SN 1974, ngụ xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), chủ nhiệm câu lạc bộ hội Mo Mường tố cáo một số đối tượng thông qua mạng xã hội Facebook đã giả danh ông Minh và hội Mo Mường huyện Lạc Sơn để bán các loại “bùa” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của ông và Hội Mo Mường Lạc Sơn. Qua xác minh điều tra, vào đầu tháng 3, với mục đích lừa bán "bùa yêu", Trường lập nhiều trang Facebook như Bùa yêu Sơn Cước, Bùa yêu Hòa Bình... tuy nhiên việc này bất thành. Tiếp đó, do có quen biết một người đàn ông trú tại huyện Lạc Sơn là nghệ nhân Mo Mường nổi tiếng nên Trường lập kế hoạch mượn danh nghệ nhân để lừa đảo. Để có "trụ sở" thực hiện hành vi của mình, Trường thuê phòng tại một khách sạn ở Hà Nội và thuê khoảng 20 người trả lương theo tháng. Sau đó, Trường chỉ đạo các đồng phạm lấy ảnh nghệ nhân lập các trang Facebook giả có tên Bùa yêu xứ Mường, Bùa yêu thầy Minh... Khi có khách gọi đến, nhóm này giả giọng nghệ nhân để tư vấn và ra giá từ 1 đến 20 triệu đồng một lá "bùa yêu". Sau khi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để đặt lễ, Trường chỉ đạo đồng phạm tìm kiếm các hình ảnh liên quan bùa để in ra và dùng chỉ đỏ bọc xung quanh, gửi cho khách. Người mua có thể xem "hàng" sau đó trả tiền mặt hoặc chuyển khoản. Tại cơ quan Công an, Trường khai nhận đã cùng đồng phạm lừa nhiều nạn nhân cả tin, chiếm đoạt số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng. Hiện vụ lừa bán "bùa yêu" nam thanh niên chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Lừa giải "bùa yêu" chiếm đoạt tiền tỷ, "thầy bói" lãnh 14 năm tù