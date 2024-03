Lớp học đặc biệt, nơi học tiếng Anh chưa bao giờ là quá muộn

Đây là lớp học hoàn toàn miễn phí để dạy ngoại ngữ cho người cao tuổi. Được thành lập từ năm 2019 bởi Tiến sĩ, Thượng tọa Thích Chân Quang, lớp học gồm 12 học viên, người lớn tuổi nhất đã gần 90 tuổi, ít tuổi nhất cũng phải 60.

Các buổi học được mở tại nhà riêng của bà Nguyễn Thị Thắng (72 tuổi), cũng là một học viên của lớp. Bà Thắng quyết định dành một phòng nhỏ trong nhà để tổ chức lớp học. Với bà, việc tham gia lớp học không chỉ là cơ hội để biết thêm một ngoại ngữ, mà còn giúp bà cải thiện trí nhớ. Giờ đây, bà Thắng đã có thể nhớ được hàng trăm từ vựng và đọc được các biển hiệu tiếng Anh.

Ảnh: Trường Hân

Khó khăn lớn nhất của người lớn tuổi khi học ngoại ngữ nằm ở việc phát âm và học thuộc từ vựng. Vì khả năng ghi nhớ không còn tốt, để học được một từ mới cũng phải mất vài tiếng. Họ cũng gặp trở ngại trong việc phát âm do khẩu hình cứng dẫn đến phát âm không chuẩn. Không hề nặng lòng vì những thử thách, các cụ ông cụ bà vẫn cố gắng kiên trì học tập.

Bà Nguyễn Thị Thanh Đà (83 tuổi) nhớ lại những buổi học với cảm xúc "vừa khó vừa sợ". Mới đầu bà cũng gặp nhiều khó khăn trong phát âm và ghi nhớ từ vựng do tuổi đã cao, học trước quên sau. "Nhờ cô giáo nhiệt tình nên tôi có động lực học tập, dần dần tôi không còn sợ nữa mà đã tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh", bà Đà chia sẻ.

Căn phòng học chỉ rộng chưa đầy 20m2 lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Ở trên, cô giáo kiên nhẫn giảng giải từng câu từ. Ở dưới, các học viên chăm chú nghe giảng và ghi chép.

Ảnh: Trường Hân

Giáo viên đứng lớp là chị Phùng Hải Yến (31 tuổi), hiện đang là nhân viên văn phòng. Cách đây 5 năm, chị Yến biết tới lớp học qua một vài người bạn và tình nguyện dạy không lương vì “có duyên với các cụ”. Tinh thần học tập không ngừng nghỉ của các cụ khiến cho chị Yến rất khâm phục và quyết định gắn bó với lớp đến giờ.

Động lực giúp chị Yến duy trì công việc chính là tình cảm và sự chăm chỉ của các "học trò". Những ngày đầu đi dạy, chị Yến rất lo lắng vì các cụ lớn tuổi hơn chị rất nhiều. Nhưng những học viên cao tuổi này luôn dành sự kính trọng cho cô giáo và nỗ lực học tập không ngừng nghỉ khiến chị rất khâm phục. Dần dần, khoảng cách tuổi tác đã không còn là điều gây khó khăn cho chị Yến.

Dạy ngoại ngữ cho đối tượng học viên đặc biệt đòi hỏi chị Yến cần phải có sự kiên trì. “Tôi luôn phải chậm rãi dạy các cụ từng bước một. Nếu người trẻ chỉ mất 5-10 phút để có thể học từ vựng mới, thì đối với các cụ mình phải dành cả một buổi học để giảng là chuyện rất bình thường”, chị Yến bộc bạch.

Dù không nhận được bất kỳ đồng lương nào khi trở thành cô giáo, nhưng đổi lại chị Yến nhận được rất nhiều thứ khó có thể đong đếm được. Trước hết, đó là cơ hội được lắng nghe những kinh nghiệm quý báu từ các cụ. Và điều quan trọng nhất chị nhận được từ các cụ là tinh thần học hỏi không ngừng bất chấp tuổi tác.

Gần 5 năm theo học, ông Nguyễn Xuân Thu (75 tuổi) đã có thể trò chuyện đơn giản với các cháu mình bằng tiếng Anh. Gia đình cũng rất ủng hộ khi biết ông tham gia lớp học này. Theo ông Thu, điều quan trọng nhất ông có được từ lớp học là truyền được cảm hứng cho con cháu về tinh thần học tập.

“Never too old to learn English” (chưa bao giờ là quá muộn để học tiếng Anh”) là tinh thần mà những học viên ở đây luôn có. Khi nhiều người cho rằng tuổi già là lúc để nghỉ ngơi thì những cụ già vẫn miệt mài đèn sách vì tình yêu với ngoại ngữ. Với họ, học tiếng Anh không chỉ là niềm yêu thích, đó còn là cách để họ chứng minh rằng việc học chưa bao giờ là muộn.

