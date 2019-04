Long An: Bé trai bị cô giáo mầm non đánh tới tấp vào đầu, mặt vì ăn không kịp nuốt

Chiều ngày 27/4, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo trường mầm non tát một bé trai liên tiếp vào mặt trong khi đang cho bé ăn. Đoạn clip được cho là quay lại cảnh bữa ăn của trẻ mầm non tại lớp mầm non H.B.H, ở xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.

Đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo mầm non đút thức ăn liên tục và đánh vào đầu, mặt bé trai.

Theo thông tin ghi lại trong đoạn clip, lúc 7h14 ngày 16/4, một cô giáo mầm non đút cơm liên tục cho một bé trai, khi bé chưa kịp nuốt đã bị cô giáo đút tiếp đồng thời lấy tay tát liên tiếp vào mặt khiến bé trai hoảng sợ.Đặc biệt, theo hình ảnh trong đoạn clip, cô giáo mầm non này còn đang mang bầu.

Đáng chú ý, sự việc xảy ra có sự chứng kiến của 2 cô giáo khác nhưng những người này không hề can thiệp, tỏ thái độ vô tâm trước sự việc.

Trả lời báo chí, Chiều 27/4, ông Nguyễn Tấn Lợi - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa - cho biết phòng chưa nắm được thông tin vụ việc. Sau khi nhận được phản ánh, phòng sẽ xác minh và trao đổi lại với báo chí.

Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip khiến cư dân mạng vô cùng bất bình, phẫn nộ. Đa số mọi người lên án hành vi của bảo mẫu này và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ hành vi bạo hành trẻ dã man.

D.T bức xúc bình luận: “'Xem clip mà tức quá,con mình ở nhà chỉ dám đút từ từ vì sợ nó nghẹn. Đây cô giá đút thế kia làm sao trẻ nhỏ ăn kịp. Cần báo với cơ quan chức năng để giải quyết ngay vấn đề này. “

T.D lên án: “Đây là một hành động vô cùng đáng lên án của cô giá trường mầm non. Thật không có trái tim. Nhìn thằng bé sợ hãi nuốt vội những miếng cơm mà thương quá. Gửi con cho các cô với sự tin tưởng mà cuối cùng chăm con nhà người ta như vậy đấy, cho bé ăn thì nhanh, đã vậy còn tát bôm bốp vào mặt bé, nó nhỏ có tội tình gì đâu.”