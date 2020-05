Lời khai ghê sợ của nhân viên khách sạn dâm ô 5 bé gái ở công viên

Ngày 17/5, Viện KSND quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Trí (SN 1978, ngụ phường Linh Trung, quận Thủ Đức) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo điểm b, điểm c khoản 2 Điều 146 BLHS.

Theo cáo trạng, Trí là nhân viên của 1 khách sạn ở phường Linh Trung, mới vào làm việc được một thời gian. Giai đoạn cận Tết Nguyên đán, gia đình của nhiều bé gái ở khu vực phường Linh Trung đến Công an phường tố cáo Trí có hành vi dâm ô con em họ.

Trước vụ việc có tính chất phức tạp, Công an phường đã chuyển vụ việc lên Công an quận Thủ Đức để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hình minh hoạ. Ảnh: Internet

Khi tiếp nhận trình báo, Công an đã tiến hành lấy lời khai của các bé gái, từ 8 - 14 tuổi, có sự giám hộ của cha mẹ. Đồng thời công an mời Trí lên làm việc và tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh ở khu vực xung quanh để thu thập chứng cứ.

Qua điều tra, công an đủ cơ sở xác định đối tượng Trí có hành vi dâm ô đối với 5 bé gái. Cụ thể, hàng ngày nhiều bé gái ở khu vực xung quanh tìm đến khu công viên gần khách sạn để chơi các trò chơi. Trí là nhân viên khách sạn đã chú ý đến các bé.

Lợi dụng lúc vắng người, Trí đã tiếp cận hôn hít, sờ vào vùng nhạy cảm của các bé. Nhiều bé có phản ứng thì Trí mạnh tay. Sự việc vỡ lở khi các bé gái kể chuyện với gia đình.