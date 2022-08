Loạt “xe sang” gắn biển số giả siêu đẹp, tài xế nhận cái kết đắng

Ngày 5/8, Đội CSGT Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 18,5 triệu đồng đối với anh L.V.Q (29 tuổi, ngụ tại xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) về các hành vi gắn biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp (lắp biển số ngũ quý 9 giả), không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có giấy phép lái xe. Trước đó, tối 3/8, anh Q. điều khiển chiếc ô tô gắn biển số 38A-999.99, chở con trai của 1 người bạn xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Đến khuya cùng ngày thì lái xe về nhà, đến Hà Tĩnh, một người đi đường nhìn thấy lạ nên chụp ảnh biển số chiếc xe này lại và đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội. Ngày 5/4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh một chiếc xe ô tô TOYOTA COROLLA CROSS (màu sơn trắng) và một chiếc xe ô tô MITSUBISHI OUTLANDER (màu sơn đen) cùng mang biển số 22A-166.66. Được biết, giới chơi xe quan niệm, con số 166.66 có ý nghĩa là "sinh, lộc, lộc", tức nhân đôi lộc lá, được cho là biển số siêu đẹp. Quá trình điều tra, làm rõ, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định xe MITSUBISHI OUTLANDER (màu sơn đen) được phòng Cảnh sát giao thông đăng ký, cấp biển số 22A-166.66, còn xe TOYOTA COROLLA CROSS (màu sơn trắng) được phòng Cảnh sát giao thông đăng ký, cấp biển số 22A-166.76. Theo lời khai của chủ phương tiện, sau khi được cấp biển số, chủ xe đã chụp ảnh và dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh biển số 22A-166.76 thành 22A-166.66. Ngay sau đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân” được quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP có thể bị xử phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Ngày 20/3, hai xe ô tô có cùng biển số này đậu cạnh nhau tại Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao (xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Nhiều người dân thấy lạ nên đã điện thoại báo cho Công an huyện Tánh Linh. Lực lượng CSGT đã đến hiện trường mời cả hai chủ phương tiện điều khiển xe về trụ sở và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh. Qua điều tra, xe Innova màu xám bạc chỉ xuất trình giấy đăng ký xe photocopy mang tên ông H.A.P ngụ phường 14, quận 11, TP HCM và giấy thế chấp xe này cho một chi nhánh ngân hàng tại TP HCM. Vì vậy, chiếc xe này đã bị Công an huyện Tánh Linh tạm giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 11/6/2021, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 2 chiếc xe ô tô cùng mang một biển kiểm soát 37A-868.68. Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi xem hình ảnh, lực lượng chức năng xác định cả 2 xe đều... mang biển số giả. Cụ thể, biển số của chiếc xe hãng Mitsubishi đã được dán thêm băng dính đen ở một vài con số để tạo nét thành 868.68; Còn biển số trên chiếc xe Hyundai là biển giả. Với hành vi mang biển số giả, chủ xe sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 4-6 triệu đồng. Ngày 8/5/2021, trên mạng xã hội có hình ảnh về 2 chiếc xe có cùng biển số giống nhau khi cùng xuất hiện tại một khu dân ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Một xe hiệu Ford và một ô tô BMW cùng mang biển số 60A-868.88. Kết quả, biển số 60A-868.88 thuộc đăng ký của xe BMW, người đứng tên là ông V.Đ.N. ngụ huyện Long Thành là biển thật. Còn biển số 60A-868.88 gắn trên chiếc Ford là giả. Ngày 9/5/2021, Công an tỉnh Đồng Nai mời Nguyễn Thanh V. (SN 1985, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), người sử dụng biển số 60A-868.88 giả đến cơ quan công an làm việc. Đồng thời lập biển bản xử phạt vi phạm hành chính, tạm giữ xe ô tô biển số 60A-703.09, tịch thu biển số xe giả, phối hợp với cơ quan điều tra truy nguồn gốc cơ sở làm biển số giả để xử lý. Ngày 19/4/2021, người phụ nữ đưa con đi học gặp chiếc xe Porsche khác màu xe của mình nhưng biển số giống nhau, đang di chuyển bên trong một khu đô thị ở phường Mai Động (quận Hoàng Mai), nên đã quay lại hình ảnh và báo với Ban quản lý khu đô thị. Theo dữ liệu đăng ký quản lý xe tại Phòng CSGT Hà Nội, biển số 30A-715... được cấp cho xe màu tím (của người phụ nữ); như vậy xe Porsche còn lại nghi biến số giả. Theo khoản 5, điều 16 nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, hành vi "điều khiển ôtô gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp" bị phạt tiền 4 - 6 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm còn bị tước bằng lái xe 1-3 tháng. Biển số không đúng cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị tịch thu. Ngày 1/3/2021, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh hai chiếc xe Mercedes E300 có biển số giống hệt nhau là 30E – 488.16 cùng lưu thông trên đường phố tại phường Vạn Phúc (quận Hà Đông, TP Hà Nội). Công an quận Hà Đông, sau khi chủ ô tô dùng biển thật xuất trình được giấy tờ, đơn vị đã bàn giao lại chiếc xe cho họ. Chủ xe Mercedes còn lại chưa xuất trình được giấy tờ nên công an tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 5/12/2019, nhân viên Công ty G.S (TP.HCM) điều khiển ô tô hiệu Audi Q7 mang biển số 51F-838.78 đi trên đường Đồng Khởi (TP Biên Hòa, Đồng Nai) thì phát hiện một chiếc xe khác như sinh đôi với xe của mình. Nghi ngờ giấy tờ chiếc xe “đụng hàng” kia là giả nên nhân viên của Công ty G.S báo Công an phường Tam Hòa (TP Biên Hòa) để xử lý. >>> Xem thêm video: Sản xuất biển số xe giả bằng công nghệ "cắt dán". Nguồn: VTV 24.

