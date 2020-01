Lộ diện quý cô Bình Phước quản đường dây số đề “khủng” 5 ngày thầu 6 tỷ

Hương tại cơ quan công an. (Ảnh: Phunuonline)

Mới đây, công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này vừa triệt phá một đường dâydưới hình thức chơi số đề khủng do một phụ nữ điều hành, bước đầu lực lượng công an xác định được số tiền ghi đề lên đến hàng tỉ đồng.