Lộ diện người có hành vi khiếm nhã trong thang máy ở chung cư tại Bình Định

Ngày 22/5, công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đơn vị đã mời thanh niên có hành động "kỳ quặc" với cô gái trong thang máy chung cư Simona (TP. Quy Nhơn) bị camera ghi lại lên làm việc.

Theo công an TP Quy Nhơn, vụ việc chưa đến mức độ nghiêm trọng, do đó đơn vị đã nhắc nhở gia đình giáo dục thiếu niên trên.

"Thiếu niên trên khai nhận do bị rớt chiếc nhẫn nên đã cúi xuống tìm chứ không có ý đồ gì xấu. Công an đã xử lý vụ việc, đồng thời người có hành vi cúi xuống nhìn váy cô gái còn đang tuổi vị thành niên nên không thể cung cấp thông tin đầy đủ về người này được", một lãnh đạo công an TP nói.

Hành động tìm chiếc nhẫn bị rớt của thiếu niên trong thang máy khiến nhiều người bất bình.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh một nam thanh niên có hành động "kỳ quặc" khi cúi người quỳ xuống trong thang máy một chung cư tại TP. Quy Nhơn để nhìn vào váy của một cô gái.



Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra vào ngày 13/5 tại thang máy tòa nhà Block A, chung cư Simona Hoàng Văn Thụ (TP. Quy Nhơn).

Sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý tòa chung cư Simona đã dán thông báo, kèm hình ảnh truy tìm người có hành vi khiếm nhã và cảnh báo cư dân đề cao cảnh giác.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip thu hút hàng sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Nhiều người tỏ thái đó bất bình, chỉ trích hành động khiếm nhã của nam thiếu niên trong clip.