Ngày 5/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Thịnh (37 tuổi, ở phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn) có hành vi lẻn vào UBND phường đốt ô tô để trả thù do bị nhắc nhở phòng dịch.

Trước đó, ngày 28/5, Thịnh dùng kích điện bắt cá tại ao đình của làng thì bị Công an phường Phù Khê nhắc nhở chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch, không tập trung đông người. Sau đó, Công an phường lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thịnh và tạm giữ một bộ kích điện. Thịnh bực tức nên nảy sinh ý định dùng xăng đốt xe trả thù.

Ngô Văn Thịnh tại cơ quan Công an. Vụ đốt lẻn vào UBND phường đốt ô tô để trả thù do bị nhắc nhở phòng dịch xảy ra vào khoảng 23h40, ngày 31/5, Thịnh mang theo can xăng, bật lửa trèo tường vào trụ sở UBND phường Phù Khê và thấy 2 chiếc ô tô hiệu Toyota BKS 99A - 413.61 và hiệu Vinfast BKS 99A - 363.51 đang đỗ trong sân trụ sở. Thịnh cầm can xăng đổ vào lốp xe bên ghế phụ xe Toyota và đổ liền đến lốp bên phải xe Vinfast rồi châm lửa đốt. Ngay sau khi thấy xăng bùng cháy lên, Thịnh bỏ chạy về nhà thay quần áo. 2 chiếc ô tô bị đốt cháy phần vỏ thân xe bên ngoài, phía trước, gần nắp kapo và bên ghế phụ với tổng thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác và bắt giữ Thịnh sau 30 phút gây án. Tại cơ quan điều tra, Thịnh ngoan cố, không hợp tác nhưng với những chứng cứ sắc bén và tài liệu thu thập được đã khiến Thịnh phải cúi đầu nhận tội. Hiện vụ l ẻn vào UBND phường đốt ô tô để trả thù do bị nhắc nhở phòng dịch đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cãi nhau với bạn gái, thanh niên châm lửa đốt xe giữa đường ở Bình Dương