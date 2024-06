Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Đội Pháp khẳng định đẳng cấp đương kim vô địch

Năm nay, đội pháo hoa ArtEventia tiếp tục đại diện cho Pháp đến với Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng 2024. Kể từ khi thành lập, đội pháo hoa ArtEventia đã liên tục kiến tạo những buổi trình diễn đa dạng, ghi dấu ấn mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Arteventia luôn mang hơi thở văn hóa lửa, nhịp điệu Latin kết hợp cùng “dấu ấn Pháp” đặc trưng vào từng màn biểu diễn, biến chúng trở thành một công trình nghệ thuật đặc sắc. Tại DIFF 2024, đương kim vô địch ArtEventia mang đến màn trình diễn mang tên “Vũ điệu của Rồng”. Lấy hình tượng rồng, cũng là linh vật năm 2024 của văn hóa Việt Nam, đội đương kim vô địch Pháp đã vẽ lên bầu trời sông Hàn những “vũ điệu” đầy mê hoặc và cuốn hút. Những chùm pháo được xếp tầng, xoay chuyển liên hồi để hòa nhịp theo những âm thanh cuốn hút của “The Light”, “Requiem for A Dying Sea”,... Bắt đầu bằng âm hưởng hùng tráng, có phần da diết của “Lady Dragon”, pháo hoa của đội ArtEventia được bắn đầy kỹ thuật và khéo léo lên bầu trời tạo nên những dòng sóng ánh sáng uốn lượn tựa như những chú rồng dũng mãnh. Đội ArtEventia đã từng đạt hạng nhất Lễ hội pháo hoa quốc tế Knokke-Heist, Knokke-Heist Bỉ năm 2022. Đội cũng từng là quán quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Szczecin, Szczecin Ba Lan năm 2019 và Lễ hội đêm Fire up the Night, Cincinnati Mỹ năm 2019. Trước thềm khai mạc, đương kim vô địch Pháp đã chia sẻ quyết tâm chiến thắng tại DIFF 2024. Tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023, ngôi vị quán quân thuộc về đội tuyển Pháp. Với màn trình diễn đẳng cấp, chinh phục mọi giác quan của khán giả và Ban Giám khảo, đội pháo hoa Pháp đã giành ngôi vị quán quân DIFF 2023, với cúp vô địch và phần thưởng trị giá 20.000 USD. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024 với chủ đề "Made in Unity – Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu" có sự tham gia của 8 đội pháo hoa. Sau đêm khai mạc, các đêm tiếp theo sẽ là màn trình diễn của các đội: Ý – Mỹ (15/6); Đức – Ba Lan (22/6); Trung Quốc – Phần Lan (29/6) 2 đội xuất sắc nhất sau các đêm thi sẽ tranh tài tại đêm chung kết diễn ra vào 13/7. 8 đội pháo hoa tài năng bậc nhất thế giới, đại diện cho 8 quốc gia khác nhau, đã tụ họp tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2024, sẵn sàng cho một mùa lễ hội bùng nổ trên bầu trời Đà Nẵng.

