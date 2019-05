Lật thuyền 1 người chết khi thủy điện Nậm Nơn xả nước

Chiều tối ngày 23/5, Chủ tịch UBND xã Xá Lượng (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) – Lương Văn Phan cho biết, khoảng 16h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Vi Văn May (SN 1985, trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An).



Anh Vi Văn May bị nước cuốn khi đập thủy điện Nậm Nơn xả nước.

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 23/5, anh Vi Văn May cùng em trai là Vi Văn Thân chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn thì nhà máy xả cửa nước. Thời điểm đó, hai anh em này không ra kịp khỏi khu vực xả, nước xả mạnh nên thuyền bị lật.

Nơi xảy ra vụ việc.

Ngay khi xảy ra sự việc, người dân địa phương đã thông báo và phía nhà máy thủy điện đã đóng cửa xả, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Người dân đã cứu sống được anh Vi Văn Thân còn anh May đã bị nước cuốn trôi mất tích. Sau 2 giờ tìm kiếm, đến khoảng 16h hơn chiều cùng này, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Vi Văn May cách vị trí lật thuyền ban đầu khoảng 30m.

Đáng chú ý, theo quy định, sau khi nhà máy thủy điện Nậm Nơn kéo 3 hồi còi xả cửa thì 30 phút sau mới được xả.

Chiều cùng ngày, thi thể anh May đã được lực lượng tìm kiếm bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, anh Vi Văn May đã có vợ và 2 con. Hoàn cảnh gia đình anh May khó khăn.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.