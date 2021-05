Lật tẩy muôn kiểu giấu ma túy “trên trời dưới đất”

Giấu ma tuý trong hai can mắm tôm: Ngày 19/3/2021, Vũ Thị L., (36 tuổi) cùng Hoàng Xuân H., (60 tuổi) bị Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý thông qua giao dịch online. Thời điểm đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang là lúc L. mang theo bốn túi nilon đựng 2 kg ma tuý Methamphetamine để trong hai can nhựa mắm tôm. Giấu ma túy trong vùng kín: Khoảng 17hh30 ngày 2/4, trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tổ tuần tra phòng CSGT (Công an Hà Tĩnh) ra hiệu lệnh dừng kiểm tra hành chính taxi biển Hà Tĩnh vì nghi vấn chở hàng cấm. Thấy Nguyễn Văn Nam 29 tuổi (trú huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) ngồi ghế sau có dấu hiệu bất thường. Sau các biện pháp nghiệp vụ, Nam thừa nhận nhét một túi nylon đựng 10 viên ma túy tổng hợp trong hậu môn. Giấu ma túy tinh vi trong các hộp thức ăn cho mèo gửi theo đường máy bay: Ngày 31/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện 4kg ma túy tổng hợp và 8,7kg cần sa được giấu trong một lô hàng chờ xuất khẩu đi Đài Loan. Theo ước tính của cơ quan chức năng, số ma túy trên có thể trị giá hơn 4 tỷ đồng, được cất giấu tinh vi trong các hộp, gói thức ăn cho mèo, được hàn kín và seal nilông để trông như mới 100%. Đây là lần đầu tiên cơ quan hải quan phát hiện thủ đoạn cất giấu ma túy này. Giấu 5 bánh ma túy trong bao thóc: Ngày 18/2, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ và khởi tố đối tượng Vàng A L. (SN 1986, trú xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng Vàng A L. được xác định đang vận chuyển 5 bánh heroin. Số ma túy này được đối tượng cất giấu tinh vi trong bao thóc, bên ngoài là thùng giấy đựng quà tết. Dắt theo chó đi ship ma túy: Chiều 20/8/2020, tổ công tác Y24/141(Hà Nội) kiểm tra hành chính đối với một nam nữ đi xe máy do có biểu hiện nghi vấn. nhưng các đối tượng chống đối vì lý do “đưa chó đi khám bệnh”. Tiến hành kiểm tra kỹ túi xách của người phụ nữ, cảnh sát phát hiện 3 gói nilon cỡ lớn được cất bên trong một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen. Trong 3 gói nilon trên chứa 40 viên nhộng màu tím, 54 viên nén hình tam giác màu xanh, 79 viên nén hình đầu khỉ màu vàng. Giấu ma túy trong quần lót: Khoảng 21h00 ngày 29/12/2020, Công an quận Cầu Giấy dừng xe kiểm tra hành chính và phát hiện Nguyễn Mạnh H., SN 1980 (trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) giấu trong quần lót 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tang vật trên là heroin, được đối tượng mua với giá 13,5 triệu đồng. Giấu giần 100kg ma túy trong tượng phật bằng gỗ: Khoảng 19h ngày 8/9/2020, khi kiểm tra, giám sát hàng hóa tại luồng xuất nhập cảnh ở cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), cán bộ chi cục hải quan phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an Hà Tĩnh đã phát hiện ra một nam tài xế cùng một phụ nữ đi trên xe bán tải chở 5 pho tượng có gắn định vị, chứa gần 100 kg ma túy tổng hợp, đưa từ Lào vào Việt Nam.

