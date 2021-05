Những địa điểm nào bị phong tỏa ở TP Hồ Chí Minh

1. Chợ Phú Nhuận, Phường 17: Trưa 21/5, ông Phan Văn Thuận - Chủ tịch UBND P.17, Q.Phú Nhuận, TP.HCM cho biết cơ quan chức năng vừa tạm phong tỏa một phần chợ Phú Nhuận để điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và khử khuẩn vì có ca nghi nhiễm COVID-19 từng đến. 2. Đường Đoàn Phú Tứ, Phường An Lạc An, Quận Bình Tân: Sáng 20/5, 72 hộ với hơn 300 nhân khẩu trên đường Đoàn Phú Tứ (P.An Lạc A, Q.Bình Tân, TP.HCM) được lực lượng chức năng phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm do một người sống tại đây nghi nhiễm COVID-19. 3. Phòng khám Đa khoa Medic Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10: Sáng 20/5, lực lượng chức năng thực hiện phong tỏa Trung tâm y khoa (TTYK) Medic Hòa Hảo (P.4, Q.10, TP.HCM) vì một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 từng tới khám.



4. Hẻm 200 Xóm Chiếu, quận 4: Tối 20/5, lực lượng chức năng gồm công an, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố đã tiến hành dựng rào chắn, hạn chế người dân không được ra vào. Người dân bên ngoài vào trong thì được nhưng phải cách ly để theo dõi, chờ kết quả theo quy định, còn người bên trong hẻm không được ra khỏi hẻm.

5. Hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3: Trưa 20/5, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh cùng các lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh và địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, Quận 3 do có ca nghi nhiễm COVOD-19. 6. Căn nhà 32D Vũ Huy Tấn (phường 3, quận Bình Thạnh): Người dân khu vực cho biết tối ngày 20/5, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh cùng các nhân viên y tế đến đây xịt khử khuẩn và cho phong tỏa khu vực. Căn nhà 2 tầng bị khoanh vùng, phong tỏa nằm tại giao lộ Vũ Huy Tấn - chung cư Miếu Nổi. 7. Toàn bộ Block A, chung cư Sunview Tow, Phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức: Sáng 18/5, tại chung cư Sunview Town (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), lực lượng chức năng đã giăng hàng rào chung cư này. Người dân ở đây không được ra ngoài, riêng người dân sống ở block A1 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.



8. Chung cư cao cấp trên đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7: Ngày 18/5, lực lượng chức năng quận 7, TPHCM đang phong toả một chung cư trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận và một căn hộ cao cấp ở đường số 10, phường Tân Kiểng, sau khi có thông tin một thanh niên ở đây nghi mắc COVID-19.



9. Tòa nhà số 212 Pasteur, Phường 6, Quận 3: Trưa 18/5, HCDC cho biết kết quả xét nghiệm khẳng định nam nhân viên của một công ty kiểm toán tại quận 3, TP.HCM đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Tòa nhà số 212 Pasteur cũng bị phong tỏa tạm thời, khử khuẩn vì bệnh nhân từng đến đây (đi thang máy). Theo thông báo của tòa nhà này, thời gian ngưng đến hết ngày 20/5. Ngày 21/5, tòa nhà sẽ hoạt động trở lại

>>> VIDEO: Quận Tân Phú: Phong tỏa, cách ly nhiều ngôi nhà trong đêm - PLO

