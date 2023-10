Lạng Sơn: Trộm xe máy nhờ người mang đi cắm để lấy tiền đánh bạc

Ngày 27/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an TP Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Tùng (SN 2004, trú tại thôn Bản Cắm, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hoàng Văn Tùng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 23/9/2023, Hoàng Văn Tùng đến quán điện tử Nhím Xinh 2, đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn để chơi game thì phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, biển kiểm soát 12D1-321.53 của khách đang cắm chìa khóa để dưới tầng hầm của quán nên đã lấy trộm.

Sáng hôm sau, Hoàng Văn Tùng nhờ một người anh quen biết mang chiếc xe trộm cắp đi cắm được 2 triệu đồng và đã sử dụng hết số tiền đó để đánh bạc online và tiêu xài cá nhân. Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, lực lượng Công an đã tiến hành điều tra, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tùng, thu giữ tang vật và đưa về trụ trở để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Tùng khai nhận do bản thân nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện vụ trộm xe máy nhờ người mang đi cắm để lấy tiền đánh bạc tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.