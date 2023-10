Lạng Sơn: Lừa bán hai thiếu nữ vào quán karaoke, 2 đối tượng bị khởi tố

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lương Văn Đức (SN 1991, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về 2 hành vi: Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi; đối tượng Hoàng Ngọc Luân (SN 2001, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Văn Lãng phát hiện 1 trường hợp nạn nhân là nữ giới liên quan đến hành vi mua bán người, Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự và trực tiếp tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, xác định có 2 bị hại và trên cơ sở thông tin bị hại cung cấp, Công an huyện đã triệu tập, đấu tranh, khai thác và làm rõ 2 đối tượng Lương Văn Đức và Hoàng Ngọc Luân.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Từ khoảng tháng 7/2022, 2 nạn nhân do có nhu cầu tìm kiếm việc làm, sau khi tiếp xúc với người giới thiệu tuyển dụng, đã bị bán đến quán hát Karaoke tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do 2 nạn nhân không muốn đi làm nên đối tượng ở Hải Dương đã bán nạn nhân cho đối tượng khác với giá 16 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục bán nạn nhân đến quán Karaoke tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, ngày 13/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán nạn nhân trước đó về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Vụ việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho các thiếu nữ nhẹ dạ, cả tin do nhu cầu tìm kiếm việc làm bị các đối tượng xấu lợi dụng. Đồng thời, đặt cho các cấp, các ngành và các gia đình cùng toàn xã hội cần tiếp tục có biện pháp, giải pháp để ngăn chặn loại tội phạm này đạt hiệu quả.