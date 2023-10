Chân dung cựu Chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng vừa bị khởi tố

Ông Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa bị khởi tố điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Cùng bị khởi tố còn có hai bị can từng là thuộc cấp của ông Xứng. Sai phạm của ông Nguyễn Đình Xứng và 2 bị can trên diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty CP Sông Mã liên quan tới dự án Hạc Thành Tower. Điều tra cho thấy, thời điểm năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách giá cả. Ngày 29/1/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 389 giao cho Công ty TNHH MTV Sông Mã 2.958,7m2 đất tại địa chỉ số 3 đường Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Hạc Thành Tower. Ngày 23/12/2013, ông Nguyễn Đình Xứng ký Quyết định số 4562/QĐ-UBND phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower với đơn giá 21 triệu đồng/m2 (mức giá này được xác định từ năm 2009), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 55,8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Xứng (SN 1962), quê ở xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ông Xứng có trình độ Cử nhân kinh tế (kinh tế nông nghiệp), cử nhân chính trị. Quá trình công tác, ông Nguyễn Đình Xứng từng trải qua nhiều chức vụ từ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thủy sản Thanh Hóa, Phó Giám đốc Thường trực Sở NN& PTNT tỉnh Thanh Hóa và được bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Thanh Hóa vào năm 2012. Tháng 12/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu ông Nguyễn Đình Xứng Phó Chủ tịch UBND Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2010 -2015. Ngày 30/12/2014, tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, ông Nguyễn Đình Xứng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tháng 9/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, ông Xứng tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 -2020. Tháng 6/2016, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ nhất, ông tái cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 12/2020, HĐND tỉnh Thanh Hóa tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đối với ông Nguyễn Đình Xứng để nghỉ hưu theo quy định. Trước thời điểm bị khởi tố, tháng 9/2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 - 2020 (từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2020), Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 (từ tháng 12/2012 đến tháng 12/2014) đối với ông Nguyễn Đình Xứng do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư, ngày 31/7/2023. Trước đó ngày 28/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 và một số nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, trong đó có ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ban Bí thư kết luận, ông Nguyễn Đình Xứng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương. Ban Bí thư quyết định kỷ luật Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Đình Xứng. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng

