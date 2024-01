Lạng Sơn: Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho người nhập cảnh trái phép

Ngày 30/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với 4 đối tượng trú tại xã Bắc Xa và thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, chiều 22/1, tổ công tác Công an huyện Đình Lập phát hiện ô tô biển kiểm soát 14A-512.49 do Nông Mạnh Dũng (SN 1983, trú tại thị trấn Đình Lập) điều khiển, trên xe chở 3 người phụ nữ (trú tại các tỉnh Bắc Kạn, Thanh Hóa và Nghệ An) có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn khu vực biên giới thuộc địa phận xã Bắc Xa, huyện Đình Lập.

Trước đó, 3 người phụ nữ này đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm kiếm việc làm. Quá trình điều tra đã làm rõ các đối tượng Vương Văn Chuyển (SN 1972), Vương Thanh Hiếu (SN 2004), Vương Văn Hảo (SN 2001) cùng trú tại thôn Bản Háng, xã Bắc Xa đã tổ chức đón và đưa 3 người phụ nữ nhập cảnh trái phép đến địa phận xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập bằng ô tô.

Sau đó, các đối tượng gọi Nông Mạnh Dũng (là lái xe taxi) để thuê chở 3 người phụ nữ trên ra thành phố Lạng Sơn với tiền công 2 triệu đồng. Khi xe của Dũng di chuyển đến địa phận khu 2, thị trấn Đình Lập thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ nhóm đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép tiếp tục được cơ quan Công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.