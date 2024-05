Trùm giang hồ Oanh “Hà” và quá khứ vào tù ra tội khét tiếng

Trong 3 vụ được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công bố, chuyên án 822 T lực lượng chức năng xác định khối lượng mua bán ma tuý lên tới hơn 1,6 tấn do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, 65 tuổi, chị gái Dung "Hà" - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) cầm đầu. Cùng với việc bắt giữ Oanh “Hà”, nhiều đối tượng cộm cán trong tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia mua bán ma tuý từ khu vực Tam giác vàng về TPHCM và Hải Phòng tiêu thụ này đã bị lực lượng công an bắt giữ. Thủ đoạn buôn bán vận chuyển ma tuý của các đối tượng thuộc ổ nhóm do Oanh “Hà” cầm đầu là giấu ma tuý trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP HCM tập kết ở các kho hàng. Tại đây, các đối tượng tháo các lốc máy lấy ma tuý rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn. Ngoài ra, ma tuý còn được vận chuyển về Hà Nội để chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma tuý các loại, bước đầu làm rõ, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma tuý. Đáng chú ý, trước khi bị bắt trong vụ án này, Oanh “Hà” – bà trùm từng có 7 tiền án, tiền sự từng cầm đầu một đường dây ma tuý lên đến 74 kg ma tuý mà C04 phá chuyên án 128Y vào tháng 5/2018. Khi đó, 8 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, nhưng Oanh “Hà” đã bỏ trốn ra nước ngoài. C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Oanh về tội mua bán trái phép chất ma tuý, có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Sau khi sang nước ngoài, Oanh "Hà" tiếp tục thu nạp nhiều đàn em bị truy nã hình thành đường dây mua bán ma tuý từ khu vực Tam giác vàng về TP HCM và Hải Phòng tiêu thụ. Tổng số ma túy mà đường dây này mua bán, vận chuyển lên đến hàng tấn. Theo hồ sơ, Oanh “Hà” là cái tên khét tiếng trong giới giang hồ tội phạm, từng bị bắt nhiều lần trong các chuyên án ma tuý lớn. Oanh "Hà" được biết là chị gái của bà trùm Vũ Hoàng Dung (tức Dung "Hà"). Năm 1986, Oanh tham gia các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán USD giả… Đến những năm 1990, lúc em gái út Dung “Hà” khuếch trương thanh thế, Oanh ăn theo với hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sới bạc do em gái tổ chức. Năm 1993, Oanh “Hà” tham gia đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ nước ngoài về Việt Nam do Dung “Hà” cùng Minh “sứt” thiết lập và trực tiếp điều hành một tụ điểm “phân phối” ma tuý tại Hải Phòng. TAND TPHCM tuyên sơ thẩm phạt Oanh “Hà” tù chung thân. Viện KSND TPHCM kháng nghị cấp phúc thẩm xem xét lại mức hình phạt đối với Oanh “Hà” tăng hình phạt từ chung thân lên mức tử hình. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị, tăng án tử hình Oanh “Hà”. Do Oanh “Hà” khai mang thai nên được xem xét lại mức án tử hình, giảm án xuống chung thân, đến 2009 được đặc xá. Cuối năm 2009, Oanh “Hà” ra trại. Sau đó, Oanh “Hà” cùng em gái là Vũ Thị Hằng di cư vào TP HCM. Sau khi được một số đệ tử của em gái còn sót lại trên đất Sài thành nâng đỡ, Oanh “Hà” bắt tay vào cuộc gây dựng lại cơ đồ. Oanh “Hà” cùng người em gái thu nạp thuộc hạ chủ yếu là dân anh chị từ Hải Phòng tổ chức đánh bạc xóc đĩa, cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng, hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê... Trong đó, Oanh “Hà” tập trung vào lĩnh vực cờ bạc, cá độ bóng đá, theo lãnh địa hoạt động trải dài từ TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Trong khoảng thời gian từ năm 2009, sau khi mới ra tù đến năm 2011, Oanh “Hà” đã 6 lần tổ chức đánh bạc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp đó, người phụ nữ trung niên này lấn sân sang "lĩnh vực" ma tuý và trở thành bà trùm nổi tiếng trong giới mua bán "cái chết trắng". Đến cuối tháng 9/2022, Oanh "Hà" đã bị lực lượng chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế. >>> Mời độc giả xem thêm video: Chân dung bố vợ trùm ma túy một thời Tàng Keangnam vừa bị bắt:

Trong 3 vụ được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý công bố, chuyên án 822 T lực lượng chức năng xác định khối lượng mua bán ma tuý lên tới hơn 1,6 tấn do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, 65 tuổi, chị gái Dung "Hà" - trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) cầm đầu. Cùng với việc bắt giữ Oanh “Hà”, nhiều đối tượng cộm cán trong tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia mua bán ma tuý từ khu vực Tam giác vàng về TPHCM và Hải Phòng tiêu thụ này đã bị lực lượng công an bắt giữ. Thủ đoạn buôn bán vận chuyển ma tuý của các đối tượng thuộc ổ nhóm do Oanh “Hà” cầm đầu là giấu ma tuý trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê người vận chuyển từ nước ngoài về TP HCM tập kết ở các kho hàng. Tại đây, các đối tượng tháo các lốc máy lấy ma tuý rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn. Ngoài ra, ma tuý còn được vận chuyển về Hà Nội để chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma tuý các loại, bước đầu làm rõ, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma tuý. Đáng chú ý, trước khi bị bắt trong vụ án này, Oanh “Hà” – bà trùm từng có 7 tiền án, tiền sự từng cầm đầu một đường dây ma tuý lên đến 74 kg ma tuý mà C04 phá chuyên án 128Y vào tháng 5/2018. Khi đó, 8 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, nhưng Oanh “Hà” đã bỏ trốn ra nước ngoài. C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Oanh về tội mua bán trái phép chất ma tuý, có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Sau khi sang nước ngoài, Oanh "Hà" tiếp tục thu nạp nhiều đàn em bị truy nã hình thành đường dây mua bán ma tuý từ khu vực Tam giác vàng về TP HCM và Hải Phòng tiêu thụ. Tổng số ma túy mà đường dây này mua bán, vận chuyển lên đến hàng tấn. Theo hồ sơ, Oanh “Hà” là cái tên khét tiếng trong giới giang hồ tội phạm, từng bị bắt nhiều lần trong các chuyên án ma tuý lớn. Oanh "Hà" được biết là chị gái của bà trùm Vũ Hoàng Dung (tức Dung "Hà"). Năm 1986, Oanh tham gia các phi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi bán USD giả… Đến những năm 1990, lúc em gái út Dung “Hà” khuếch trương thanh thế, Oanh ăn theo với hoạt động cầm đồ và cho vay nặng lãi tại các sới bạc do em gái tổ chức. Năm 1993, Oanh “Hà” tham gia đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ nước ngoài về Việt Nam do Dung “Hà” cùng Minh “sứt” thiết lập và trực tiếp điều hành một tụ điểm “phân phối” ma tuý tại Hải Phòng. TAND TPHCM tuyên sơ thẩm phạt Oanh “Hà” tù chung thân. Viện KSND TPHCM kháng nghị cấp phúc thẩm xem xét lại mức hình phạt đối với Oanh “Hà” tăng hình phạt từ chung thân lên mức tử hình. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị, tăng án tử hình Oanh “Hà”. Do Oanh “Hà” khai mang thai nên được xem xét lại mức án tử hình, giảm án xuống chung thân, đến 2009 được đặc xá. Cuối năm 2009, Oanh “Hà” ra trại. Sau đó, Oanh “Hà” cùng em gái là Vũ Thị Hằng di cư vào TP HCM. Sau khi được một số đệ tử của em gái còn sót lại trên đất Sài thành nâng đỡ, Oanh “Hà” bắt tay vào cuộc gây dựng lại cơ đồ. Oanh “Hà” cùng người em gái thu nạp thuộc hạ chủ yếu là dân anh chị từ Hải Phòng tổ chức đánh bạc xóc đĩa, cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng, hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê... Trong đó, Oanh “Hà” tập trung vào lĩnh vực cờ bạc, cá độ bóng đá, theo lãnh địa hoạt động trải dài từ TP HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Trong khoảng thời gian từ năm 2009, sau khi mới ra tù đến năm 2011, Oanh “Hà” đã 6 lần tổ chức đánh bạc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp đó, người phụ nữ trung niên này lấn sân sang "lĩnh vực" ma tuý và trở thành bà trùm nổi tiếng trong giới mua bán "cái chết trắng". Đến cuối tháng 9/2022, Oanh "Hà" đã bị lực lượng chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế. Mời độc giả xem thêm video: Chân dung bố vợ trùm ma túy một thời Tàng Keangnam vừa bị bắt: >>>