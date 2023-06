Lặng ngắm bãi biển Cửa Đại hồi sinh

Bãi biển Cửa Đại nằm ở phía Nam thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, từng nằm trong top 25 bãi biển đẹp nhất châu Á. Cửa Đại cách trung tâm thành phố Hội An khoảng 5km và cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km. Cửa Đại là điểm gặp gỡ giữa 3 con sông Thu Bồn, Trường Giang và Đế Võng nổi tiếng. Bãi biển mang vẻ đẹp hoang sơ với bờ cát trắng mịn trải dài miên man, những hàng dừa rì rào trong gió... Ngắm bãi biển Cửa Đại hôm nay, du khách ít ai có thể hình dung rằng từ năm 2021 trở về trước, bãi biển đẹp nhất nhì Hội An này bị nước biển xâm thực, mỗi năm sóng cuốn trôi hàng trăm mét. Hình ảnh mới của biển Cửa Đại, sau thời gian dài bị sóng biển tàn phá nghiêm trọng khiến người du khách ngỡ ngàng khi quay trở lại. Bãi cát mịn thoai thoải đã hình thành, khu vực bãi tắm công cộng ở đây đã rất khác so với lúc trước. Hình ảnh của một bãi biển Cửa Đại thơ mộng, xinh đẹp, rực rỡ ngày cũ đã dần được khôi phục. Được biết, để cứu Cửa Đại, Quảng Nam đã xây dựng đê ngầm chắn sóng từ xa, sau đó bơm cát tạo bãi biển. Đã có hơn nửa triệu mét khối cát được bơm vào bãi tắm, hình thành vệt cát chạy dài gần 600m dọc biển Hội An. Những nỗ lực đã mang lại hiệu quả khi hàng trăm mét bờ biển đã bồi thành bãi cát trắng, không còn cảnh tượng sạt lở tan hoang, sóng biển lấn vào bờ đe dọa các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng ven biển. Trên bãi cát dài, một resort đã dựng lều, đặt bàn ghế đón du khách tắm biển, nghỉ ngơi. Dịp hè năm nay, mỗi ngày biển Cửa Đại đón hàng ngàn lượt khách đến vui chơi. Đơn vị quản lý bãi biển cũng đầu tư trang trí nhiều khoảng không gian, các vật dụng để khách tới ngắm biển check in. Tối 17/6, Festival biển Hội An 2023 chính thức khai mạc tại bãi biển Cửa Đại với nhiều hoạt động đặc sắc. Đây cũng là dịp để Hội An giới thiệu đến du khách sự "hồi sinh" của bãi biển Cửa Đại sau thời gian dài bị sóng biển tàn phá nghiêm trọng. >>> Mời độc giả xem thêm video "Ảo" ở cung đường ven biển đẹp nhất Việt Nam với xe Jeep sắc màu:

