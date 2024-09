10 cảnh đẹp ngoạn mục có thật trên Trái đất ngỡ như tiên cảnh

10. Cánh đồng muối Salar de Uyuni (hay Salar de Tunupa) lớn nhất thế giới, với diện tích 10,582 km². Nó nằm ở tỉnh Daniel Campos, phía tây nam Bolivia, ở độ cao 3.656 mét trên mực nước biển. Ảnh BLV Travel Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp huyền ảo, những cánh đồng phẳng sáng như gương phản chiếu mọi vật tạo nên khung cảnh thần kỳ. Đàn chim hồng hạc, những bãi xương rồng khổng lồ, bao quanh là dãy núi Andes hùng vĩ. Ảnh: Tunupa 9. Hồ Hoa hồng Retba rộng khoảng 3km vuông, ở Sénégal. Cách thủ đô Dakar, phía tây bắc châu Phi khoảng 35 km về phía đông bắc, nổi tiếng vì màu hồng kỳ lạ, có độ mặn 40%, hơn nước biển Chết. Màu sắc đặc biệt của hồ được tạo ra bởi dunaliella salina, một loại tảo được cho là thân thiện với con người, đẹp nhất vào tháng 1 hàng năm. Bạn như lạc vào thế giới khác trong khung cảnh ảo dị của hồ Retba. 8. 10. Cánh đồng muối Salar de Uyuni (hay Salar de Tunupa) lớn nhất thế giới, với diện tích 10,582 km². Nó nằm ở tỉnh Daniel Campos, phía tây nam Bolivia, ở độ cao 3.656 mét trên mực nước biển. Ảnh BLV Travel Khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp huyền ảo, những cánh đồng phẳng sáng như gương phản chiếu mọi vật tạo nên khung cảnh thần kỳ. Đàn chim hồng hạc, những bãi xương rồng khổng lồ, bao quanh là dãy núi Andes hùng vĩ. Ảnh: Tunupa 9. Hồ Hoa hồng Retba rộng khoảng 3km vuông, ở Sénégal. Cách thủ đô Dakar, phía tây bắc châu Phi khoảng 35 km về phía đông bắc, nổi tiếng vì màu hồng kỳ lạ, có độ mặn 40%, hơn nước biển Chết. Màu sắc đặc biệt của hồ được tạo ra bởi dunaliella salina, một loại tảo được cho là thân thiện với con người, đẹp nhất vào tháng 1 hàng năm. Bạn như lạc vào thế giới khác trong khung cảnh ảo dị của hồ Retba. 8. Bãi biển Whitehaven (Thiên đường trắng) được Staff Commander EP Bedwell phát hiện và đặt tên năm 1879. Bãi biển này nằm ở Bắc Queensland, được mệnh danh là một trong những thiên đường du lịch của nước Úc. Ảnh: Stingray Cát nơi đây bao gồm khoảng 98% silica nên vô cùng mềm mịn và đặc biệt không giữ nhiệt. Gần biển Whitehaven là rặng san hô lớn Great Barrier Reef lớn nhất thế giới. Ảnh: Hill Inlet 7. Ốc đảo Huacachina giữa sa mạc ở Peru. Khung cảnh ngôi làng được bao quanh bởi những cồn cát khổng lồ khiến bạn có cảm giác siêu thực như được tạo nên bởi bàn tay của đấng tối cao. Nước trong hồ còn được cho là có dược tính tốt cho sức khỏe. Ảnh: Peru Today Huacachina nổi tiếng nhất với những người thích tiệc tùng và dân đam mê cảm giác mạnh nhờ các môn thể thao mạo hiểm của thị trấn. Những du khách trầm lặng cũng sẽ tìm thấy những điều thú vị bên trong thị trấn cổ kính có lịch sử lâu đời này. Ảnh: Culian Express 6. Công viên địa chất Zhangye tỉnh Cam Túc phía tây bắc của Trung Quốc, với các địa mạo đá đầy màu sắc. Nó còn được gọi là núi cầu vồng Trương Dịch Đan Hà. Những ngọn núi 322km có cấu tạo bởi những lớp sa thạch đỏ ép vào nhau hình thành từ 24 triệu năm trước. Ảnh: Baidu Đến đây, du khách tựa như đang lạc vào chốn thiên đường, với những dải màu sắc tự nhiên được tạo hoá ban tặng một cách kỳ ảo hiếm có. Núi non đầy màu sắc, mang vẻ đẹp hoang dại, hiểm trở nhưng cũng đầy thơ mộng. Ảnh: Baidu 5. Hẻm núi Antelope tiểu bang Arizona, phía Tây Nam của nước Mỹ được xem là tuyệt tác cổ tích trên thế giới. Antelope Canyon được tạo nên từ 2 vách núi có hình dáng uốn lượn được hình thành qua những cơn mưa và lũ quét hàng triệu năm. Ảnh: AP Thiên nhiên đã tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp không có sự tác động nào của bàn tay con người. Sự hoành tráng của thiên nhiên, đồng thời cảm nhận được sự độc đáo của tạo hóa làm cho người ta nghĩ rằng mình lạc vào thế giới cổ tích. Ảnh CNN 4. Núi lửa Dallol nằm ở Ethiopia, châu Phi, hình thành do sự xâm nhập của magma bazan vào các mỏ muối Miocene và hoạt động thủy nhiệt. Đây là một thế giới nước rất huyền ảo và rực rỡ, với sự hòa trộn của nhiều màu sắc. Ảnh: The Nature Bề mặt Dallol phủ đầy hồ miệng hố siêu mặn với axit cực mạnh, tạo thành nhiều màu sắc rực rỡ như xanh lá cây, vàng, cam và nâu. Từ xa nhìn lại, khung cảnh giống như ở thế giới khác nhưng thực tế, các hồ nước nóng chứa khí độc được nung bởi núi lửa ẩn bên dưới bề mặt. Ảnh The Nature 3. Suối nước nóng Grand Prismatic Springs ở Hoa Kỳ sở hữu những gam màu tuyệt đẹp trong làn khói. Nó khiến du khách liên tưởng đến những chiếc kính vạn hoa bắt mắt. Chắc chắn bạn sẽ phải choáng ngợp trước khung cảnh thần tiên có một không hai nơi đây. Ảnh: Smithsonian Khi thời tiết lạnh lẽo, hơi nước của hồ bốc lên tạo ra lớp sương mù xanh, đỏ, tím, vàng... Trong không gian thú vị ấy, bạn sẽ ngỡ như mình đang bay lên cùng thiên nhiên. Ảnh: Westend Daily 2. Hang băng Vatnajokull ở Iceland được hình thành khi nước chảy làm tan băng và để lại hang động hoặc lối đi trong sông băng. Các động băng này có vẻ đẹp tinh khiết như pha lê lấp lánh. Ảnh: Snowkie Sông băng ở nơi này đã tạo ra một số kỳ quan vô cùng đẹp mắt bao gồm các đầm phá, sông nhỏ, hẻm núi ngoạn mục và thác nước rộng lớn và đặc biệt là các động băng liên tục thay đổi hình thái. Tất cả các động băng đều có những ngóc ngách, màu sắc và đặc điểm riêng biệt vô cùng độc đáo. Tham quan hang động băng Vatnajokull là một trải nghiệm khó quên bởi nó không giống bất cứ đâu trên hành tinh này. 1. Mỏ pha lê Naica là một hang động ở độ sâu 300 mét dưới bề mặt ở thành phố Saucillo, Chihuahua (Mexico) với các tinh thể pha lê khổng lồ. Nó chỉ được phát hiện ra năm 2000 và được giữ lại để tham quan chứ không khai thác. Khi phát hiện, hai anh em thợ mỏ là Juan và Pedro Sanchez phải sững sờ thốt lên trước vẻ đẹp kỳ ảo của nó. Những tinh thể selene màu trắng sữa khổng lồ, lấp đầy hang động và nhô lên cao nhọn từ mọi hướng. Hàng trăm khối pha lê lấp lánh khổng lồ, vài khối cao hơn 11 mét và nặng tới 55 tấn. Ảnh: Adobe Stock