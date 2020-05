Kỷ luật Bí thư xã ở Hà Nội: Nhiều quan “bay ghế” vì bài bạc

Kỷ luật Bí thư xã ở Hà Nội vì đánh bạc: Ngày 26/5, trên Báo Người Lao Động đưa tin Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thanh Oai (Hà Nội) đã kỷ luật, đưa ra khỏi quy hoạch và không đưa vào danh sách ứng cử cấp ủy khóa mới đối với ông Lê Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Cao Viên, huyện Thanh Oai vì tham gia đánh bài. (Ảnh: NLD) Ông Ngọc được xác định là một trong 4 người đánh bạc trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội vào giữa tháng 3/2020. (Ảnh minh họa)

Cách chức chủ tịch xã đánh bạc giữa mùa dịch ở Hà Tĩnh: Ngày 21/5, thông tin từ Văn phòng UBND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tịch UBND huyện này đã ký quyết định kỷ luật với hình thức cách chức đối với ông Phạm Đại Dũng - Chủ tịch UBND xã Hương Lâm huyện Hương Khê. Ông Dũng được xác định đã tham gia đánh bạc cùng với 8 người dân địa phương. Ngoài việc cách chức, ông Dũng cùng những người tham gia đánh bạc bị xử phạt từ 1,5 - 2 triệu đồng/người. Cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT: Ngày 13/3, ông Đặng Anh Tuấn - Cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đã bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên 34 tháng cải tạo không giam giữ và cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ 2 năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ. (Ảnh: TTXVN) Ông Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ Chánh thanh tra cản trở hoạt động của lực lượng chức năng, tạo điều kiện để nhóm tội phạm công nghệ cao lợi dụng hạ tầng Internet tổ chức đánh bạc trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh: Viettimes) Tuấn “khỉ” dùng súng bắt chết người vì mâu thuẫn đánh bạc: Theo kết luận điều tra của công an TP HCM, Tuấn “khỉ” – Thượng úy công an vì mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, thua sạch tiền đã về nhà lấy 1 khẩu súng AK bắn vào những người đang đánh bạc làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương rồi bỏ trốn. Trên đường lẩn trốn, Tuấn 'khỉ' tiếp tục bắn chết thêm 1 nạn nhân và làm nhiều người bị thương. Nghệ An phá sới bạc khủng trong quán karaoke. (Nguồn: VTC14)

