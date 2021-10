Kinh hoàng tài xế Toyota Camry đâm xe máy dính vào đầu xe rồi bỏ chạy

Chiều 4/10, Chi cục QLĐB I.5 cho biết, vụ tông 2 người thương vong, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy xảy ra khoảng 10h sáng cùng ngày tại Km146+700 QL.1 đoạn qua địa phận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Lúc này, ô tô mang BKS 30X-1981 di chuyển theo hướng Bắc Ninh – Hà Nội, khi đến địa điểm trên đã tông vào xe máy chở 2 người (chưa rõ BKS) lưu thông cùng chiều phía trước.

Khu vực nơi xảy ra tai nạn.

Sau cú va chạm 2 người đi trên xe máy bị hất văng, chiếc xe máy dính chặt vào đầu xe ô tô nhưng tài xế vẫn tăng ga bỏ chạy. Theo nhân chứng, sau đó chiếc xe ô tô đã bị mất lái, tự gây tai nạn cho mình. Hậu quả khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Tiên Du đã kịp thời có mặt khống chế nam tài xe điều khiển xe ô tô trên. Thông tin từ Công an huyện Tiên Du cho biết, nam tài xế điều khiển xe ô tô trên SN 1954, trú tại TP Bắc Ninh. Qua kiểm tra, nam tài xế này âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

Hiện nguyên nhân vụ tông 2 người thương vong, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

