Hành trình phá án: Vết máu từ chiếc quần đùi hé lộ bí mật

Chiều tối 24/1/2021, gia đình anh Đinh Văn Dũng (ngụ xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) sang nhà cha mẹ anh để ăn tối. Khi trở về, mọi người vẫn không phát hiện điều gì khác lạ. (Ảnh minh họa) Khi vợ anh Dũng vào phòng ngủ thì thấy con heo đất bị đập bể, két sắt bị ngả, phá thủng đáy và mất sạch toàn bộ tiền, vàng bên trong (tổng trị giá tài sản gần 150 triệu đồng). Gia đình rất sợ hãi, vì thủ phạm vụ trộm giống như "bóng ma", không hề để lại dấu vết cạy phá nào phía ngoài cửa. (Ảnh: ANTV) Nhận tin báo, Công an huyện Gia Viễn phối hợp Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra ban đầu. Qua đó xác định, thời gian xảy ra vụ trộm khoảng 18h30 đến 19h30 ngày 24/1, khi gia đình anh Dũng ra khỏi nhà. (Ảnh: ANTV) Kẻ gian đột nhập bằng cửa sau, dùng búa, dao hoặc vật nhọn đục thủng két sắt, lấy tài sản. Tiếp tục rà soát, cơ quan điều tra thu được 2 khẩu trang ở phía sau nhà. Tuy nhiên, do hôm đó trời mưa, khẩu trang bị ướt, lại bị chân giẫm lên nên dấu vết rất mờ nhạt, lẫn nhiều tạp chất không tìm ra dấu vết đối tượng. (Ảnh: ANTV) Các điều tra viên nhận định, thủ phạm có thể gồm một nhóm, rất thông thạo địa bàn, nắm rõ khi nào chủ nhà đi vắng nên mới táo bạo gây án. Chúng tiến hành vụ trộm rất tinh vi, không để lại dấu vết nào tại hiện trường. Tuy nhiên, tại huyện Gia Viễn chưa có hệ thống camera an ninh, chủ yếu dựa vào camera nhà dân nên cơ quan điều tra phải thu thập rất nhiều dữ liệu, tỉ mẩn tìm hiểu từ những chi tiết nhỏ nhất. (Ảnh: ANTV) Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, xảy ra giữa thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Ninh Bình giao Công an huyện Gia Viễn xác lập chuyên án đấu tranh. Các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) quyết tâm tìm ra thủ phạm trong thời gian nhanh nhất. (Ảnh: ANTV) Qua rà soát camera, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng khả nghi đi từ nhà nạn nhân ra đường và gọi điện thoại, nên lần theo hệ thống camera, tập trung vào đặc điểm hình dáng, quần áo của hắn. Kết quả xác định đối tượng cao khoảng 1,66m, độ tuổi từ 25-30, dáng người hơi gầy. (Ảnh: ANTV) Phòng CSHS cung cấp thông tin về đối tượng tên Tô Xuân Hải (SN 1988; có 2 tiền án về tội trộm cắp) và Đinh Văn Hạnh (cùng ngụ xã Gia Phú, huyện Gia Viễn; có 6 tiền án, tiền sự về trộm cắp). Hai tên này có những bất minh, đáng ngờ, nhiều đặc điểm giống đối tượng qua rà soát từ hệ thống camera. (Ảnh: ANTV) Ban chuyên án cử tổ trinh sát xác minh về Hải, nhưng y không có mặt tại địa phương. Tuy nhiên, khoảng 10h ngày 24/1, Hải đón Hạnh từ TP HCM về sân bay Nội Bài. Hôm sau, cả hai lại đặt vé máy bay trở lại TPHCM. Xác định 2 đối tượng này đang cư trú tại huyện Bình Chánh (TPHCM), một tổ trinh sát được lệnh bay gấp vào TPHCM. (Ảnh: ANTV) Tổ trinh sát được lệnh bay gấp vào TP HCM, chia nhau ra tìm kiếm chỗ ở của 1 nghi can. (Ảnh: ANTV) Sau 3 ngày theo dõi di biến động của Hải, tổ công tác quyết định triệu tập Hải đến trụ sở Công an để xác minh. Đối tượng tỏ ra hoang mang, lo sợ. Sau hơn một ngày đấu tranh, Hải thừa nhận tối 24/1 đã đột nhập, đục két sắt nhà dân tại huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình). Xác minh nhanh tại Công an, được biết có một vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn, phù hợp với những tang vật mà Công an huyện Gia Viễn thu giữ. Như vậy, Hải bị loại ra khỏi diện nghi can gây ra vụ trộm tại nhà anh Dũng vào tối 24/1. (Ảnh: ANTV) Đến thời điểm này, hướng điều tra rơi vào bế tắc. Các điều tra viên kiên nhẫn quay lại điều tra từ đầu. Mũi điều tra từ 2 khẩu trang đã nhận được thông tin từ người bán hàng tạp hóa: Chiều 24/1, có 2 thanh niên đi xe Wave đến mua khẩu trang, nhưng không nhớ đặc điểm của khách. Áp lực lên Ban chuyên án càng tăng khi lần lượt có thêm nhiều gia đình đến trình báo bị kẻ gian đột nhập nhà, đục két sắt, lấy trộm tài sản. (Ảnh: ANTV) Nhận định mới của Ban chuyên án nhằm vào hướng di chuyển của các đối tượng. Khả năng cao đối tượng đi từ huyện Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) sang huyện Gia Viễn. Cứ gây ra một vụ trộm thì thủ phạm lại di chuyển khỏi địa bàn, khoảng 1 - 2 tuần sau quay lại gây ra vụ trộm khác. Ban chuyên án quyết định huy động lực lượng tuần tra kiểm soát ban đêm, đặc biệt từ 18h trở đi, đồng thời tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp tăng cường biện pháp bảo vệ tài sản. (Ảnh: ANTV) Đến ngày 5/4, lại xảy ra vụ phá cửa đột nhập nhà dân, đục két sắt tại xã Liên Sơn (huyện Gia Viễn) với thủ đoạn, dấu vết y hệt vụ án xảy ra tại nhà anh Dũng. Tuy nhiên, lần này khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được dấu vết màu nâu trên tờ giấy cạnh két sắt, nghi là máu. Có khả năng đây là máu đối tượng do bị thương trong lúc đục két sắt. (Ảnh: ANTV) Dấu máu lập tức được đưa đi giám định, giải trình tự gien. Triệu tập toàn bộ các đối tượng hình sự, nghiện ma túy, bất minh về kinh tế và thời gian, Ban chuyên án thanh loại, lọc được 6 đối tượng có nhiều nghi vấn và bí mật theo dõi. (Ảnh: ANTV) Các Phòng Kỹ thuật hình sự, CSHS thu thập dấu vết, mẫu gien của đối tượng, người thân các đối tượng để so sánh với mẫu ADN thu thập trong vụ trộm két sắt ngày 5/4. Qua đó, phát hiện trong vụ trộm ngày 19/12/2020 tại nhà anh Đinh Văn Thắng (ngụ xã Gia Phú, huyện Gia Viễn), ngoài đục két sắt lấy 18 triệu đồng, kẻ trộm còn lấy 1 con rùa bằng đồng và bị camera ghi hình. (Ảnh: ANTV) Ban chuyên án nhanh chóng làm rõ, đó là Đinh Quang Phi (SN 1996, ngụ xã Đức Long, huyện Nho Quan), vừa ra tù vào tháng 9/2020, không nghề nghiệp, nhưng lại tiêu tiền từng xấp, thường xuyên ở nhà nghỉ. Trinh sát cũng phát hiện Phi thường thuê ô tô đi lòng vòng các khu dân cư, có khi gã lại cùng đối tượng khác đi xe máy quanh huyện Gia Viễn. (Ảnh: ANTV) Xác minh các mối quan hệ của Phi, đối tượng hay đi xe máy cùng hắn là Đinh Quang Tuấn (SN 1995, ngụ cùng xã Đức Long). Đặc biệt, trong nhà Tuấn, trên nóc tủ phòng khách có con rùa đặc điểm giống con rùa bằng đồng mà gia đình anh Thắng bị mất trộm. (Ảnh: ANTV)

N Kết quả giám định mẫu tóc của Phi trùng khớp hoàn toàn với ADN vết máu trên tờ giấy cạnh két sắt và trên chiếc quần đùi thu tại hiện trường vụ trộm ngày 5/4 ở xã Liên Sơn. Đến 23h ngày 6/5, Ban chuyên án bắt Tuấn và Phi. (Ảnh: ANTV) Tại trụ sở Công an, cả hai đối tượng đều không nhận mà đổ tội cho nhau. Nhưng trước các tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập, Tuấn và Phi đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cả hai khai đã gây ra 6 vụ đục két sắt, trộm cắp số tiền gần 500 triệu đồng, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến 5/2021. (Ảnh: ANTV) Phi thuê taxi chở quanh các quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, tìm những nhà vắng người, biệt lập, đặc biệt là những khu đô thị, khu dân cư mới, có lối đi vào phía sau. Gã chuẩn bị dụng cụ (dao, đục sắt, găng tay, mũ, khẩu trang), chọn thời điểm chủ nhà đi vắng hoặc đêm tối, trời mưa để đột nhập, trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát, thời gian gây án chỉ trong 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. (Ảnh: ANTV) Hiện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang điều tra, mở rộng vụ án. (Ảnh: ANTV) >>>> Xem video: Chặn đứng tội ác: Vết máu lạ từ chiếc quần đùi hé lộ bí mật kinh hoàng.Nguồn: ANTV.

