Hành trình phá án: Nữ sinh HV Ngân Hàng chết thảm dưới sông Nhuệ

Khoảng 24h đêm ngày 23/10/2020, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T.T.H. (SN 2002), ở thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín về việc cháu H bị mất tích. Theo thông tin từ người thân của nạn nhân, H. vừa nhập học tại trường Học Viện Ngân Hàng từ giữa tháng 10/2020, hàng ngày H. đi học từ 6h sáng đến 18h tối mới về nhà. Nhưng hơn 24h ngày 23/10 cháu H. chưa thấy về nhà, gọi điện thoại thì không liên lạc được. Bình thường có đi đâu cháu đề xin phép bố mẹ. Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Thường Tín đã ngay lập tức vào cuộc rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện. Không loại trừ trường hợp, cháu H. đi chơi qua đêm với bạn. Đồng thời thu thập thông tin về các mối quan hệ xã hội của cháu H. 7h sáng ngày 24/10/2020, sau khi rà soát, kiểm tra thông tin không thu được kết quả gì. Cơ quan Công an nhận định, nhiều khả năng đã xảy ra án mạng nên đã tiến hành điều tra, truy vết. Qua trích xuất camera trên cung đường đi của cháu H., phát hiện khoảng 18h47', cháu H. có đi qua trước cửa một siêu thị tại ngã 3 Văn Phú, đoạn rẽ vào đường đê sông Nhuệ trên địa bàn. Xác định cánh đồng thôn Yên Phú, xã Văn Phú (Thường Tín) dẫn đến đường đê sông Nhuệ là cánh đồng hoang vắng, không có người dân sinh sống là điểm mất dấu về của cháu H., Công an đã tiến hành rà soát khu vực này. Từng lùm cây, bụi cỏ, mương nước được lật tung để tìm dấu vết của cháu H. Kết quả thu được một chiếc balo giấu gần mương nước, Công an xác định đấy là balo của cháu H. Cháu H. mất tích, balo giấu tại cánh đồng, Công an xác định khả năng đây là một vụ trọng án nên đã báo cáo lên Công an TP. Hà Nội. Lúc này, Công an TP. Hà Nội đã huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ rà soát trên cánh đồng vì đặt giả thuyết cháu H. bị cướp, giết, hiếp trên cánh đồng. Tài sản giá trị nhất khi mất tích của cháu H. là 1 chiếc smartphone, 1 xe đạp điện nên Công an đã tiến hành điều tra, rà soát các cửa hàng cầm đồ, mua bán, sửa chữa điện thoại, xe đạp điện cũ trên địa bàn. Tối ngày 25/10/2020, các trinh sát đã tìm được dấu vết chiếc xe đạp điện của cháu H. tại một cửa hàng sửa chữa, mua bán xe đạp cũ trên địa bàn. Làm việc với Công an, chủ cửa hàng trên khai nhận, mua xe đạp điện trên với giá 2,8 triệu đồng từ một đối tượng tên Trung ở xã Văn Phú (Thường Tín). Đối tượng Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi) trú tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Trung là đối tượng nghiện lâu năm, không có nơi ở cố định, không có công ăn việc làm và nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của Công an. Tuy nhiên, thời điểm các trinh sát có mặt tại nhà thì đối tượng Trung đã bỏ đi khoảng 2 ngày trước đó. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định vị trí của đối tượng Trung tại thị trấn Thường Tín. Khi đối tượng đang lang thang trên đường thì bị các trinh sát của Công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trung khai báo lòng vòng, quanh co, không thừa nhận hành vi bán chiếc xe đạp của cháu H., Công an đã cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệp làm việc với đối tượng. Đối tượng mới thừa nhận bán chiếc xe đạp trên để lấy tiền mua ma túy, còn balo thì giấu tại cánh đồng thôn Yên Phú. Tuy nhiên về nguồn gốc chiếc xe đạp điện, đối tượng Trung khai "do nhìn thấy chiếc xe vô chủ trên đường đê sông Nhuệ, nên đã đem đi bán". Bằng kinh nghiệm của mình, các điều tra viên đã phát hiện mâu thuẫn trong lời khai của đối tượng trung. Qua công tác đấu tranh, đến 9h sáng ngày 26/10/2020, đối tượng Trung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 18h ngày 23/10/2020, đối tượng rủ một người bạn tên Quân đi trộm đồ tại một công trình trên địa bàn xã Tiền phong, huyện Thường Tín. Khi đi qua đoạn đường đê sông Nhuệ, Trung thấy nạn nhân đang đứng cạnh xe đạp điện nói chuyện điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy. Sau khi bàn bạc cùng đối tượng Quân, Trung đã tiến đến chỗ nạn nhân đẩy nạn nhân xuống bờ sông Nhuệ. Mặc sức nạn nhân vùng vẫn kêu cứu, Trung đã dùng tay dìm cháu H. đến khi không còn phản ứng rồi đẩy xác nạn nhân ra giữa sông. Đồng thời lấy xe đạp điện, điện thoại của nạn nhân đi bán lấy tiền mau ma túy, riêng balo thì mang đến giấu tại cánh đồng thôn Yên Phú. Từ lời khai của đối tượng Trung, Công an đã tiến hành tìm kiếm dọc hai bên bờ sông Nhuệ. Việc tìm kiếm diễn ra rất khó khăn do tại hiện trường đối tượng khai nhận không có dấu vết xô đẩy nào trên bụi cỏ hay mặt đất. Công an đã tiến hành tìm kiếm trên dòng sông Nhuệ, mở từng bao rác, gạt từng cây bèo giữa mùi hôi thối, ô nhiễm của dòng sông. Chiều ngày 26/10/2020, Công an tìm thấy 1 chiếc mũ bảo hiểm trôi dạt giữa đám bèo, cách hiện trường hơn 1km. Chiếc mũ được xác định là mũ của cháu H. Đến trưa ngày 27/10/2020, nỗ lực của lực lượng cứu hộ cũng có kết quả khi phát hiện ra thi thể cháu H. đang trôi dạt về phía cổng làng Gia Khánh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt thi thể và xử lý theo quy định để phục vụ công tác điều tra vụ án. Song song với quá trình tìm kiếm thi thể nạn nhân. Một tổ trinh sát được Công an huyện Thường Tín cử đi để tuy tìm tung tích đối tượng Quân. Qua điều tra, Công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Quân có 2 tiền án, là một đối tượng nghiện, cư trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín. Chiều ngày 27/10, các trinh sát đã xác định được vị trí của Quân khi đối tượng vừa sử dụng ma túy. Công an lập tức ập vào bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Quân đã cúi đầu nhận tội và khai nhận trùng khớp với những gì đối tượng Trung khai trước đó. Việc bắt giữ được đối tượng Quân và tìm thấy thi thể cháu H. đã kết thúc quá trình điều tra vụ án. Những kẻ thủ ác sẽ nhận sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Video: An Giang Bắt được nghi phạm giết người sau 48 giờ gây án. Nguồn: THĐT

