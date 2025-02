Nhà mới “sang từng góc” của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My

Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu chia sẻ tin vui về tổ ấm mới của mình và Doãn Hải My. Ảnh chụp màn hình Theo đó, tổ ấm mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được hoàn công sau thời gian dài chuẩn bị, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi. Ảnh: FB Đoàn Văn HậuNhà mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là một căn biệt thự sang trọng, gồm 4 tầng và 3 phòng ngủ. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Ngôi nhà nổi bật với phong cách hiện đại, sử dụng tông kem ấm làm tông màu chủ đạo. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Qua hình ảnh có thể thấy, không gian trong nhà rộng rãi, mang phong cách tối giản nhưng không kém phần ấm cúng. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Theo thông tin từ đơn vị thi công, nhà mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My có diện tích 90m2. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chọn vật liệu cao cấp như đá cẩm thạch, gỗ tự nhiên và kim loại. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Điểm nhấn trong nhà là cầu thang xoắn ốc tạo cảm giác mềm mại và uyển chuyển. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Bếp và phòng ăn được bố trí theo không gian mở, giúp tối ưu diện tích và mang lại sự tiện nghi. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Phòng ngủ ngập tràn ánh sáng. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Góc làm việc thoáng đãng. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Phòng thay đồ sang sang chảnh. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Cầu thang bộ thông thoáng, ốp gạch sáng bóng và trang trí đèn LED lấp lánh. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Một phòng ngủ khác trong căn nhà của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Ảnh: FB Đoàn Văn HậuCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu chia sẻ tin vui về tổ ấm mới của mình và Doãn Hải My. Ảnh chụp màn hình Theo đó, tổ ấm mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My được hoàn công sau thời gian dài chuẩn bị, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của cặp đôi. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Nhà mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My là một căn biệt thự sang trọng, gồm 4 tầng và 3 phòng ngủ. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Ngôi nhà nổi bật với phong cách hiện đại, sử dụng tông kem ấm làm tông màu chủ đạo. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Qua hình ảnh có thể thấy, không gian trong nhà rộng rãi, mang phong cách tối giản nhưng không kém phần ấm cúng. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Theo thông tin từ đơn vị thi công, nhà mới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My có diện tích 90m2. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chọn vật liệu cao cấp như đá cẩm thạch, gỗ tự nhiên và kim loại. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Điểm nhấn trong nhà là cầu thang xoắn ốc tạo cảm giác mềm mại và uyển chuyển. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Bếp và phòng ăn được bố trí theo không gian mở, giúp tối ưu diện tích và mang lại sự tiện nghi. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Phòng ngủ ngập tràn ánh sáng. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Góc làm việc thoáng đãng. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Phòng thay đồ sang sang chảnh. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Cầu thang bộ thông thoáng, ốp gạch sáng bóng và trang trí đèn LED lấp lánh. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu Một phòng ngủ khác trong căn nhà của vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My. Ảnh: FB Đoàn Văn Hậu