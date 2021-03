Kinh hoàng cảnh 2 nhóm côn đồ nổ súng, chém nhau gần chợ

Tối 3/3, thông tin với CAND, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, vào khoảng 17h30’ cùng ngày, một vụ ẩu đả đã xảy ra trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Trong lúc xô xát, một đối tượng đã nổ súng. Bước đầu được xác định là súng quân dụng.

Các nghi phạm bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Thanh Niên)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ nhanh chóng có mặt phối hợp với Công an quận Ninh Kiều, Công an phường Cái Khế, bao vây, khống chế, bắt giữ 14 đối tượng.