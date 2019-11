Kiều nữ lừa gần 400 tỉ đồng của hàng chục nạn nhân

Công an Quảng Trị vừa thông báo những nạn nhân thực hiện giao dịch cho vay tiền hoặc giao dịch khác đối với Trần Thị Nhàn (32 tuổi, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà) liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này để được giải quyết.

Chân dung "kiều nữ" Trần Thị Nhàn

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị này đang thụ lý điều tra vụ án hình sự để làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Trần Thị Nhàn, xảy ra từ năm 2016 đến năm 2018 tại tỉnh này.

Theo công an, lấy lý do cần tiền để đầu tư nhà đất, kinh doanh và đáo hạn ngân hàng, Trần Thị Nhàn vay khoảng 385 tỉ đồng từ nhiều người dân trên địa bàn và hứa sẽ trả tiền lãi cao.

Khoảng tháng 8/2018, tuy đến hạn trả tiền theo cam kết với nhiều người nhưng Nhàn lại không thanh toán. Vì thế, một số người cho Nhàn vay tiền trình báo với cơ quan chức năng.

Ngoài việc trực tiếp vay tiền, Trần Thị Nhàn còn huy động qua một số người trung gian. Một số người ở TP Đông Hà cho Nhàn vay số tiền lớn như: bà H.T.N.A. (trú tại phường Đông Lễ) cho vay 110 tỉ đồng; bà N.T.H. (trú tại phường Đông Lương) cho vay 80 tỉ đồng; ông N.H.T. (trú tại phường Đông Lương) cho vay 50 tỉ đồng…

Ngày 2/11/2018, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Nhàn.

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp phát của người dân, Công an tỉnh Quảng Trị phát đi thông báo nói trên. Người dân là nạn nhân của Nhàn có thể liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị theo địa chỉ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị (Km 02, Quốc lộ 9, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Điện thoại: 02333.890.243 hoặc 0912.777.009 (gặp điều tra viên Dương Phước Thảo).