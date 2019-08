Khởi tố tội mua dâm với người bố tố con gái 6 tuổi bị xâm hại ở Nghệ An

(Kiến Thức) - Công an TP Vinh xác định, Trung (người bố tố con gái 6 tuổi bị xâm hại ở Nghệ An) đã nhiều lần mua dâm T.A khi bé chưa đủ 16 tuổi nên vừa khởi tố đối tượng này về hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi.

Tối 24/8, Đại diện Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về tội mua dâm người dưới 18 tuổi.



Nguyễn Thành Trung chính là người đã đến Công an TP Vinh vào ngày 28/6 để gửi đơn tố cáo việc con gái mình bị xâm hại tình dục. Theo nội dung đơn tố cáo, Trung (người bố tố con gái 6 tuổi bị xâm hại ở Nghệ An) gửi con cho Trần Thị T.A. (quê ở Hậu Giang). Quá trình trông giữ, A. cùng hai đối tượng nữa đã trói, giữ chân tay rồi nhét hai viên tròn vào hậu môn và âm hộ của cháu bé. Đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ sự việc trên.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an TP Vinh đã phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ; tiến hành lấy lời khai những người liên quan đến vụ việc đồng thời trưng cầu giám định pháp y đối với cháu Th. Kết quả điều tra sau đó cho thấy không có sự việc cháu bé bị xâm hại tình dục.

Đối tượng Nguyễn Thanh Trung.

Trong buổi làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban Tư pháp Quốc Hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khi báo cáo về vụ việc trên cho biết, kết quả giám định pháp y, vùng kín của cháu Th. không có dấu hiệu tổn thương, việc màng trinh bị giãn là do tự nhiên, không có tác động của ngoại lực và không có việc xâm hại. Còn vết xước ở hậu môn là do trong quá trình bố chăm sóc con gái không được cẩn thận, chu đáo nên cháu bị viêm nhiễm. Chị ruột của Trung là người trực tiếp đưa cháu Th. vào bệnh viện 108 điều trị. Tại đây, cháu Th. chơi đùa thoải mái, bình thường, không có biểu hiện sang chấn tâm lý như báo chí và mạng xã hội đăng tải.

Thông tin đáng chú ý từ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, tại cơ quan công an Nguyễn Thanh Trung đã thừa nhận trước cơ quan điều tra là mình đã dựng lên sự việc này. Động cơ bắt nguồn từ mâu thuẫn tình ái.



“Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Trung và Trần Thị T.A phát sinh mối quan hệ tình cảm sau nhiều lần Trung mua dâm T.A. Tuy nhiên, do bản tính ghen tuông, Trung nghi ngờ T.A. có người đàn ông khác nên đã đặt máy ghi âm vào đồ đạc của T.A. để theo dõi. Toàn bộ ghi âm này đã được Trung chuyển cho công an và cơ quan báo chí nhằm tố cáo T.A. Tuy nhiên, kết quả giám định kỹ thuật đoạn ghi âm cho thấy, 2 người mà Trung tố cáo đã cùng với T.A có hành vi xâm hại tình dục cháu Th. là không có thật. Trong đoạn ghi âm có thời lượng 3h58p3s chỉ có tiếng nói của 3 người là Trung, T.A. và cháu Th., không có người nào khác”, Thiếu tướng Cầu thông tin.

Nói về việc cháu bé lại có lời khai như trong clip, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, Trung khai tại cơ quan điều tra là đã dọa tự tử nếu cháu không nói theo bố nên cháu đã làm theo, sau đó Trung đưa clip con gái mình lên mạng.

Sau khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ chứng minh không có tội phạm xâm hại tình dục đối với cháu Th., Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Đáng lưu ý, trong quá trình điều tra vụ việc, cơ quan điều tra phát hiện ra tội phạm mới là Nguyễn Thanh Trung (người tố cáo và là bố cháu bé) đã có hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi” đối với T.A.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ T.A. tại thời điểm bị xâm hại là 15 tuổi 8 tháng 22 ngày. Cụ thể, vào tháng 1/2019, Trung mua dâm T.A (sinh ngày 7/8/2003, quê tỉnh Hậu Giang), làm nghề massge tại một cơ sở ở thành phố Vinh. Thời gian sau đó, Trung tiếp tục nhiều lần mua dâm với cô bé T.A. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Trung về hành vi trên.