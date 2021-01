Khởi tố Thanh tra GT đâm chết nữ lao công ở Hưng Yên: Án thế nào?

Công an TP Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Vương, Đội trưởng Đội thanh tra số 2 thuộc Sở GTVT tỉnh Hưng Yên do điều khiển phương tiện ngược chiều gây TNGT khiến 1 nữ công nhân tử vong.