Tin nóng ngày 6/11: Thấy bạn gái bị trêu, gọi hội đến đốt xe đối phương

Thấy bạn gái bị trêu, gọi bạn đến đốt xe đối phương: Thấy bạn gái bị nhóm thanh niên trêu đùa, Nguyễn Hồng Tiến (SN 1997 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gọi bạn đến hỗ trợ sau đó dùng gạch đập phá đốt 2 xe máy của đối phương. Gây án xong, Tiến bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Tiến về tội hủy hoại tài sản. Thanh niên chạy xe không biển số tử vong bên lề đường: Khoảng 2h ngày 6/12 trên QL1 đoạn km1700+800 thuộc địa phận xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc nhiều người đi đường phát hiện một nam thanh niên tử vong, cạnh đó là xe mô tô. Người này sau đó được xác định là Trần Anh Minh (20 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc). Người đàn ông tử vong trong căn nhà cháy rụi lúc nửa đêm: Khoảng 22h40, ngày 5/12, người dân tổ 13 (ấp Phú Quới, xã Phú Thành, huyện Phú Tân) phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại nhà ông Trần Văn Thu (SN 1957), nên huy động nhiều người xung quanh dập lửa. Tuy nhiên, do căn nhà được làm bằng gỗ, mái tole nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Thu trong đám cháy. Bắt nguyên Phó giám đốc Công ty Thủy sản Minh Hiếu: Ngày 6/12, Công an tỉnh Bạc Liêu di lý Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi, nguyên Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thủy sản Minh Hiếu, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) từ tỉnh Kiên Giang về Bạc Liêu để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Hạc với các đồng phạm đã chiếm đoạt của 3 ngân hàng ở Cà Mau và Bạc Liêu trên 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD. Kẻ trộm 460 chỉ bạc bị bắt sau 8 giờ gây án: Chỉ sau 8 giờ gây án, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt được đối tượng Đỗ Văn Tiến (SN 1991) quê tỉnh Thanh Hóa là thủ phạm gây ra vụ trộm 460 chỉ bạc trên địa bàn phường Trảng Dài TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai... "Chơi ngông" đốt pháo trong ngày cưới, chú rể bị phạt 1,5 triệu đồng: Ngày 6/12, Công an xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng đối với Lương Bá Cuộc (27 tuổi; ngụ thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc) về hành vi "Sử dụng các loại pháo mà không được phép". Trước đó, vào khoảng 19h tối 30/11, trong lúc diễn ra đám cưới của mình, Cuộc "chơi ngông", mang một hộp pháo ra đốt. >>> Xem thêm video: Ghen tuông, giết tình địch lãnh án tù. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Thấy bạn gái bị trêu, gọi bạn đến đốt xe đối phương: Thấy bạn gái bị nhóm thanh niên trêu đùa, Nguyễn Hồng Tiến (SN 1997 ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gọi bạn đến hỗ trợ sau đó dùng gạch đập phá đốt 2 xe máy của đối phương. Gây án xong, Tiến bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố bị can đối với Tiến về tội hủy hoại tài sản. Thanh niên chạy xe không biển số tử vong bên lề đường: Khoảng 2h ngày 6/12 trên QL1 đoạn km1700+800 thuộc địa phận xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc nhiều người đi đường phát hiện một nam thanh niên tử vong, cạnh đó là xe mô tô. Người này sau đó được xác định là Trần Anh Minh (20 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc). Người đàn ông tử vong trong căn nhà cháy rụi lúc nửa đêm: Khoảng 22h40, ngày 5/12, người dân tổ 13 (ấp Phú Quới, xã Phú Thành, huyện Phú Tân) phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại nhà ông Trần Văn Thu (SN 1957), nên huy động nhiều người xung quanh dập lửa. Tuy nhiên, do căn nhà được làm bằng gỗ, mái tole nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và thiêu rụi hoàn toàn căn nhà. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Thu trong đám cháy. Bắt nguyên Phó giám đốc Công ty Thủy sản Minh Hiếu: Ngày 6/12, Công an tỉnh Bạc Liêu di lý Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi, nguyên Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Thủy sản Minh Hiếu, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) từ tỉnh Kiên Giang về Bạc Liêu để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Hạc với các đồng phạm đã chiếm đoạt của 3 ngân hàng ở Cà Mau và Bạc Liêu trên 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD. Kẻ trộm 460 chỉ bạc bị bắt sau 8 giờ gây án: Chỉ sau 8 giờ gây án, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt được đối tượng Đỗ Văn Tiến (SN 1991) quê tỉnh Thanh Hóa là thủ phạm gây ra vụ trộm 460 chỉ bạc trên địa bàn phường Trảng Dài TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tại cơ quan Công an, Tiến khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai... "Chơi ngông" đốt pháo trong ngày cưới, chú rể bị phạt 1,5 triệu đồng: Ngày 6/12, Công an xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,5 triệu đồng đối với Lương Bá Cuộc (27 tuổi; ngụ thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc) về hành vi "Sử dụng các loại pháo mà không được phép". Trước đó, vào khoảng 19h tối 30/11, trong lúc diễn ra đám cưới của mình, Cuộc "chơi ngông", mang một hộp pháo ra đốt. >>> Xem thêm video: Ghen tuông, giết tình địch lãnh án tù. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.