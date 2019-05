Khởi tố gã đàn ông dâm ô hàng loạt bé gái học lớp 1

Ngày 2-5, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Thành (47 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.