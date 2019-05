Khối tài sản “khủng” của Tân Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn

Mới đây, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn (66 tuổi) đã kết hôn với nữ tướng Suthida Vajiralongkorn Na Ayutthaya. Quốc vương Vajiralongkorn cũng quyết định phong tướng Suthida Vajiralongkorn Na Aydhaya làm Hoàng hậu Suthida. Ảnh: Reuters. Lễ đăng cơ của Quốc vương Vajiralongkorn dự kiến chính thức diễn ra vào ngày 4/5 tới. Ảnh: Nikkei. Quốc vương Maha Vajiralongkorn là vị vua thứ 10 của vương triều Chakri, ông kế vị vua cha Rama IX. Ảnh: ABC. Vua Vajiralongkorn được thừa kế tài sản từ vua cha là cố vương Bhumibol Adulyadej, sau khi ông qua đời năm 2016. Ảnh: ASEAN Today. Theo xếp hạng người giàu nhất thế giới năm 2011 của Tạp chí Forbes, cựu quốc vương Bhumibol Adulyadej sở hữu tài sản ước tính hơn 30 tỷ USD. Ảnh: ABC. Toàn bộ tài sản hoàng gia được chuyển quyền sở hữu sang cho Quốc vương Vajiralongkorn. Quốc vương Vajiralongkorn cũng sẽ kiểm soát toàn bộ Cục Tài sản Hoàng gia (CPB). Ảnh: Richard Barrow. CPB sở hữu nhiều danh mục đầu tư không công khai, do luật bảo vệ hoàng gia. Ảnh: The Straits Times. Tài sản đáng chú ý nhất của CPB là bất động sản tại thủ đô Thái Lan, ngân hàng thương mại Siam và tập đoàn vật liệu xây dựng Siam Cement. Ảnh: Asian Banking Theo một bài báo năm 2012 của Forbes, giới quan sát nhận định giá trị khối tài sản do CPB nắm giữ khoảng 30-60 tỷ USD. Ảnh: Blokt. CPB sở hữu 40.000 hợp đồng cho thuê đất, trong đó 17.000 ở Bangkok, nơi nhà vua sở hữu hơn 1.300 ha đất, còn ở các vùng khác là hơn 5.300 ha. Ảnh: News. Năm 2000, tổng thu nhập từ bất động sản mang tới khoảng 80 triệu USD cho vua Thái Lan, bao gồm trung tâm thương mại CentralWorld, khách sạn Four Seasons gần đó. Ảnh: Bangkok. Tại ngân hàng thương mại Siam, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan (vốn hóa thị trường 13 tỷ USD), CPB nắm giữ 23% cổ phần. Ảnh: Coinjournal. Video: Quốc vương tự lái máy bay. Nguồn: Youtube.

