Khởi tố đối tượng tấn công 6 người trên đường Giải Phóng

Ngày 26/8, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1988, ở quận Đống Đa) về tội "Giết người". Trước đó, khoảng 10h30 ngày 11/8, trước ki ốt số 885 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai), Nguyễn Ngọc Tuấn đánh ông N.V.T. (ở Hà Nội) do va chạm giao thông.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn.

Sau đó, ông T. gọi điện thoại cho vợ đến đón. Khoảng 12h cùng ngày, 6 người nhà ông T. đã đến số 885 đường Giải Phóng gặp Tuấn. Tại đây, hai bên xảy ra to tiếng. Tuấn dùng tay đấm vào mặt con gái ông T.

Thấy vậy, con trai và con rể ông T. xông vào thì Tuấn chạy vào trong ki ốt lấy dao xông ra chém 1 nhát vào vùng sau gáy con rể ông T. làm anh này bị thương. Sau đó, Tuấn lên ô tô 7 chỗ định bỏ đi thì bị gia đình ông T. ngăn cản. Tuấn điều khiển xe tiến lên khoảng 3m rồi đi xuống, tay cầm theo tuốc nơ vít dài khoảng 40cm lao vào đâm vợ chồng em rể ông T. khiến những người này bị thương.

Tuấn tiếp tục dùng tuốc nơ vít đâm vào sườn một người nhà của ông T. Đến khi mẹ ruột của Tuấn can ngăn, đối tượng mới dừng lại, ném chiếc tuốc nơ vít và phóng ô tô bỏ đi. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn, không chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan công an. Đến ngày 16/8, Công an quận Hoàng Mai đã bắt được Tuấn.