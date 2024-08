Cháu bé 15 tuổi được cứu ngoạn mục khỏi đám cháy ở Hà Nội

Ngày 26/8, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, hồi 21h3 ngày 25/8, sau khi tiếp nhận tin báo cháy nhà dân, Công an quận Tây Hồ đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng và trên 30 CBCS phối hợp với các lực lượng chữa cháy của Công an TP Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm, UBND phường Bưởi, Công an phường Bưởi đến ngay nhà số 12 ngõ 32 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thấy ngôi nhà này vẫn đang cháy. Đây là ngôi nhà 3 tầng, có diện tích khoảng 30m2 nằm sâu trong ngõ khoảng 200m, xe cứu hoả tiếp cận được nhưng lực lượng chữa cháy Công an quận Tây Hồ nhanh chóng triển khai vòi, lao đến cắt phá khoá cửa sắt tầng 1, cắt sắt ban công tầng 3, dồn lực lượng phun nước. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 bốc lên tầng 2, tầng 3 thiêu cháy nhiều vật dụng trong gia đình đã được lực lượng chức năng dập tắt không để xảy ra thiệt hại về người và cháy lan.

Qua kiểm tra xác định chủ nhà đã tự trang bị 1 bình chữa cháy tại tầng 1, đã mở lối thoát nạn thứ hai tại ban công tầng 3, UBND, Công an phường Bưởi và Nhân dân trong khu vực đã lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng. Điều đáng nói trong đám cháy này là mặc dù biết có con trai ở trong nhà, nhưng chủ nhà chủ quan vẫn khoá cửa tầng 1 đi ra ngoài để các thiết bị điện bên trong hoạt động nên đã gây ra cháy nhà.

Cháu bé 15 tuổi đã được hàng xóm cứu bằng việc phun nước và đưa búa cho cháu bé để phá khoá mở cửa thoát nạn thứ 2 rồi trèo qua thang vào nhà hàng xóm thoát khỏi đám cháy an toàn . Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đang điều tra làm rõ nguyên nhân, giải quyết theo quy định.