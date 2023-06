Khởi tố cựu lãnh đạo tuyển cờ tướng Việt Nam Tô Quốc Khanh

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can Tô Quốc Khanh (SN 1973) về tội đánh bạc. Cùng tội danh trên, Công an quận Tây Hồ cũng khởi tố bị can với Nguyễn Văn Thi (SN 1972, phường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1969, trú phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bị can Tô Quốc Khanh. Ảnh: Người lao động.

Trước đó, ngày 24/5, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Tây Hồ đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Công an bắt giữ ông Thi và ông Anh về hành vi đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, ông Thi khai nhận ngoài đánh bạc với ông Anh, ông còn cấp cho ông Khanh một tài khoản cá độ bóng đá để ông Khanh đánh bạc.

Biết ông Thi bị bắt giữ, ông Khanh đã đến công an đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Ông Tô Quốc Khanh phụ trách bộ môn cờ tướng Tổng cục Thể dục thể thao, đồng thời là cựu lãnh đạo đội tuyển cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32.

Tuy nhiên, ngày 28/4 vừa qua, ông Khanh đã bị cách chức lãnh đạo đội cờ tướng Việt Nam dự SEA Games 32 sau lùm xùm liên quan đến bản danh sách nhiều bất thường của tuyển cờ tướng Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 32. Cụ thể, danh sách tuyển cờ tướng Việt Nam gây tranh cãi khi nhiều kỳ thủ tên tuổi, đang có phong độ tốt đều bị gạch tên. Đồng thời, thành phần Ban Huấn luyện đội tuyển Việt Nam cũng gây phản ứng bởi nhiều người không được Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam giới thiệu.