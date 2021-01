Khởi tố bệnh nhân 1440 vì làm lây lan dịch COVID-19

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 để điều tra về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Ngày 19/1, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can đối với bệnh nhân 1440 (32 tuổi, quê Mang Thít) để điều tra về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".



Trước đó, ngày 1/1/2021, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" liên quan đến bệnh nhân 1440.

Bệnh nhân 1440.

Bệnh nhân 1440 (L.T.T., 32 tuổi) trong nhóm 6 người từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở sáng 24/12, về nhà ở xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Ngay sau khi về đến gia đình, người nhà đã thông báo với công an địa phương để đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 26/12/2020 dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 19/1, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng, cho biết, ở lần xét nghiệm thứ 12, bệnh nhân 1.440 vừa tái dương tính đối với SARS-CoV-2. Trước đó, ở lần xét nghiệm thứ 11, bệnh nhân 1.440 đã âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến lần xét nghiệm thứ 12 này thì bệnh nhân lại cho kết quả dương tính.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, do bệnh nhân 1.440 đang trong quá trình điều trị, cách ly nên cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ về diễn biến của bệnh nhân này. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Bệnh nhân 1440 là trường hợp thứ 2 bị điều tra về hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người". Trước đó, ngày 11/1, bệnh nhân 1342 (D.T.H, 28 tuổi, là tiếp viên hàng không) là người đầu tiên bị khởi tố. Bệnh nhân 1342 đã tiếp xúc với người dương tính COVID-19 trong khu cách ly sau đó gây ra 3 ca lây ngoài cộng đồng.

