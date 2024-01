Khởi tố 331 bị can vụ 4 tiếp viên mang ma túy từ Pháp về Việt Nam

Tối 3/1, Công an TPHCM thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và một số công tác trọng tâm năm 2024.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoàng Hướng).

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM cho biết, trong công tác phòng chống tội phạm ma túy năm 2023, Công an TPHCM đã triệt phá 2.249 vụ án liên quan đến ma túy, thu giữ 944kg ma túy các loại, 37 khẩu súng, 253 viên đạn...

Mở rộng vụ việc vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam, đại diện Công an TPHCM cho biết, ngày 16/3/2023, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với nhiều đơn vị liên quan phát hiện, thu giữ khoảng 11kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các túyp kem đánh răng, nước súc miệng. Nhóm phạm tội đã thuê các tiếp viên hàng không xách tay, vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không.

Công an TPHCM tổ chức buổi gặp mặt thông báo tình hình, kết quả đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2023 (Ảnh: Hoàng Hướng).

6 ngày sau khi xảy ra sự việc, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra trong thời gian tạm giữ, bước đầu cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở để xác định một số dấu hiệu hành vi như: Các tiếp viên có biết trong lô hàng hóa chứa ma túy hay không? Có quen biết trước đó với đối tượng đã gửi hàng hóa cho các tiếp viên mang về Việt Nam hay không? Có thỏa thuận, hưởng lợi hay không?...

Từ những cơ sở trên, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, mở rộng điều tra, truy xét, xử lý những người liên quan, đồng thời quyết định trả tự do cho các nữ tiếp viên .

Ma túy được ngụy trang dưới vỏ bọc các túyp kem đánh răng trong vụ việc các nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam (Ảnh: Tổng Cục Hải quan).

Sau gần 10 tháng xảy ra vụ việc, tính đến ngày 3/1, Công an TPHCM đã khởi tố 130 vụ với 331 bị can, xử lý hành chính gần 80 người. Công an cũng thu giữ hơn 70kg ma túy các loại, 4 khẩu súng và nhiều công cụ phương tiện phạm tội có liên quan. Giá trị ma túy những người liên quan mua, bán trên 22.000 tỷ đồng.