Khó khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đúng hẹn

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỉ đồng

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài hơn 53 km, đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu với ba dự án thành phần theo hình thức đầu tư công, nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 519,64 ha. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 34 km.

Dự án thành phần 1 (16 km) do UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản. Dự án thành phần 2 (18,2 km) do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản và dự án thành phần 3 (19,5 km) do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm cơ quan chủ quản. Tổng mức đầu tư dự án hơn 17.800 tỉ đồng. Dự án được chuẩn bị đầu tư, thực hiện từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2026.