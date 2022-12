Quan lớn khai nhận hối lộ trong các đại án: Choáng váng số tiền đút lót

Nhận 14,5 tỷ, cựu Chủ tịch Đồng Nai nói do suy nghĩ đơn giản: Trong vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty AIC, Bệnh viện ĐK Đồng Nai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái bị cáo buộc nhận hối lộ 14,5 tỷ đồng, giúp AIC tham gia rồi trúng 16 gói thầu sai quy định và bị đề nghị tuyên phạt từ 9-10 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Tự bào chữa tại phần tranh luận, bị cáo Đinh Quốc Thái nói rằng bản thân vì "những suy nghĩ đơn giản" mà có những hành vi phạm tội. “Tôi chỉ cần thêm tình tiết giảm nhẹ liên quan đến thành tích của bản thân và gia đình. Còn phần làm rõ điều này điều kia, tôi đã nhận tội thì không yêu cầu nữa”, bị cáo Thái nói. Cựu Bí thư Đồng Nai dùng tiền nhận hối lộ hỗ trợ người nghèo: Bị cáo buộc nhận 14,5 tỷ từ AIC, tại tòa, cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành thừa nhận và cho biết ngay từ đầu đã thấy rõ hành vi vi phạm nghiêm trọng của mình và rất hối hận. Bị cáo khai đã nhận 6 lần, tổng số tiền 14,5 tỷ đồng từ bà Nhàn, số tiền lớn này không phải nhận một lúc, chia rải rác trong nhiều năm. “Tôi là người sống tình cảm, dành phần lớn số tiền này để tặng những người bạn chiến đấu của tôi năm xưa, những người già yếu, những đối tượng nghèo, bị chất độc da cam, tặng học sinh nghèo ở Đồng Nai, xây nhà tình thương…”, bị cáo Thành khai và cho biết, cũng đưa một phần tiền nhận hối lộ cho vợ, tuy nhiên chỉ là phần ít. Nhận hối lộ 14,8 tỷ, cựu Giám đốc bệnh viện Đồng Nai nói chi vào việc chung của bệnh viện: Bị cáo buộc nhận số tiền 14,8 tỷ đồng từ AIC, cựu Giám đốc bệnh viện Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ khai đã dùng số tiền này để chi vào những việc chung của bệnh viện như thuê chuyên gia điều hành các tòa nhà hiện đại, các trang thiết bị thêm như loa gọi bệnh nhân..."Bị cáo không phải "sâu dân, mọt nước". Khi bệnh viện đi vào hoạt động, bị cáo phát hiện ra toàn bộ khu vực phòng khám chỉ có 1 cái loa gọi chung, như thế không thể đạt yêu cầu khi bệnh nhân đông. Bị cáo dùng chính số tiền đó để thuê công ty đáp ứng được. Vô số việc phải chi ngoài, nên bị cáo dùng tiền đó để chi", bị cáo Vũ khai. Cựu đại tá trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng bất ngờ khai nhận hối lộ: Trong phiên phúc thẩm vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng dầu ngày 27/12, cựu Đại tá, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Nguyễn Thế Anh từng nói “"kêu oan suốt đời" bất ngờ thừa nhận có nhận tiền bảo kê nhập lậu xăng dầu, nhưng xin tòa xem xét lại về số tiền. Theo bị cáo, số tiền Tòa sơ thẩm quy kết tới 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng (gần 19 tỷ đồng). “Bị cáo có thông qua cháu trai là bị cáo Nguyễn Văn An nhận tiền hối lộ, nhưng không nhiều đến vậy”, bị cáo Thế Anh nói. Theo bị cáo này, từng có lời khai nhận 240.000 USD nhưng số liệu đó không chính xác, bị cáo khai như vậy do có nhiều lý do tác động, tổng số tiền chỉ khoảng 120.000 USD. Cựu Thiếu tướng Lê Văn Minh nói "đưa bao nhiêu nhận bấy nhiêu": Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 7/2022, bị cáo buộc trực tiếp và thông qua vợ, con gái để nhận từ ông trùm xăng lậu Phan Thanh Hữu tổng số tiền 6,9 tỷ đồng, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 Lê Văn Minh khai chưa bao giờ bàn bạc với Hữu về việc ăn chia tiền bạc.“Mỗi lần tôi vào TP.HCM, Hữu cho 150 triệu hay 200 triệu đồng và bảo em đưa mấy đồng anh tiêu", cựu thiếu tướng khai và nói rằng, ông Hữu đưa bao nhiêu thì bị cáo biết bấy nhiêu, chưa bao giờ đặt vấn đề cho tiền thì phải làm việc này, việc kia. Nhận hối lộ 1,8 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Lê Xuân Thanh trình bày tại phiên sơ thẩm nói rằng: "Tôi vô cùng hối hận vì với cương vị tư lệnh vùng đã để xảy ra hành vi mà như bản luận tội nêu. Hôm nay, trước HĐXX, tôi xin lỗi Đảng, Nhà nước, xin lỗi Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng". Lời khai rải tiền cho VIP của cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng: Tại phiên sơ thẩm xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ…liên quan đường dây buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng, cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng, cựu Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa bị cáo buộc nhận hơn 6,3 tỷ đồng của Phan Thanh Hữu khai rằng, sau khi nhận tiền từ Hữu, bị cáo đã chi tiền hối lộ cho Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh Phạm Văn Trên 100 triệu đồng/tháng; chuyển cho bị cáo Phạm Hồ Hải (Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải Trà Vinh) và bị cáo Lê Văn Phương (Phó Trưởng phòng SCGT Công an tỉnh Trà Vinh, phụ trách giao thông đường thủy) 30 triệu đồng/tháng. Mục đích chuyển tiền là hối lộ thay Hữu. Cựu cán bộ Bộ Công an nhận hàng triệu USD "chạy án": Ngày 17/9, TAND TP Hà Nội tuyên án Bùi Trung Kiên - cựu cán bộ Cục Cảnh sát kinh tế C03 Bộ Công an 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Kiên đã nhận từ cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân 2,2 triệu USD để chạy án. Khai tại tòa, cựu cán bộ công an thừa nhận sai phạm như cáo trạng truy tố. Kiên khai là bạn bè với ông Quân, khi nghe ông này đặt vấn đề nhờ chạy án, Kiên đã 5 lần nhận tổng số tiền 2,2 triệu USD từ cựu giám đốc bệnh viện. Sau đó, ông Kiên để tiền trong tài khoản. Giữa tháng 5/2021, ông Quân đòi lại tiền nên Kiên trả được 1,15 triệu USD. Cựu cán bộ công an "Môi giới hối lộ" khai gì: Liên quan vụ nhận tiền chạy án cựu Giám đốc BV Mắt TPHCM, Lê Thanh An cựu cán bộ Cục C03) bị tuyên 6 năm tù về tội "Môi giới hối lộ". Lê Thanh An được Nguyễn Minh Quân nhờ lo lót cho ông "thoát án". An đã nhận 1,5 triệu USD từ ông Quân nhưng sau đó vẫn không thể giúp cho vị giám đốc bệnh viện. Tại tòa, Lê Thanh An cũng thừa nhận cáo buộc khi trả lời HĐXX. Ông An khai mình đã nhận 1,5 triệu USD từ bị cáo Bùi Thị Hồng Giang (luật sư). Sau đó, An đưa cho bị cáo Hà Duy Tuấn một triệu USD để lo giúp việc cho ông Quân. "Đến lúc này bị tạm giam vô cùng hối hận về hành động của mình", ông An nói khi đó. Đội trưởng chống buôn lậu nhận hối lộ tiếp tay buôn lậu hàng triệu lít xăng: Liên quan vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn cầm đầu, ngày 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên Ngô Văn Thụy - đội trưởng đội 3 Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan 15 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản. Tại tòa, Thụy khai rằng không quen biết Phan Thanh Hữu. Hữu có một lần vào nhà Thụy và nói có chút quà Tết cho đơn vị. "Lúc đó bản thân bị cáo không nhìn thấy quà, sau đó mới thấy bọc ni lông trong đó có 500 triệu. Sau này khi bị bắt giam, bị cáo gặp thì mới biết ông Hữu nằm trong đường dây buôn lậu xăng dầu". Về số tiền 10.000 USD và thẻ ATM để trong nhà, Thụy khai: "Lúc đó bị cáo chưa biết. Sau mấy ngày mới biết phong bì bị cáo Tứ để trong nhà bị cáo. Thực ra, lúc đó mọi người gọi là Sơn chứ không phải Tứ như bây giờ". >>> Mời độc giả xem thêm video 20 năm tù cho Chánh Thanh tra Quân đội nhận hối. Nguồn: THĐT

