Khách sạn 500 tỷ ở Thanh Hóa cỏ mọc um tùm, xuống cấp nghiêm trọng

Khách sạn Lam Kinh với 4 mặt tiền nằm trên vị trí đắc địa của TP Thanh Hóa hiện cơ sở vật chất xuống cấp, hệ thống điện, trần hư hỏng nặng, cỏ dại mọc um tùm, bụi phủ khắp nơi do dừng hoạt động từ cuối năm 2020. Khách sạn Lam Kinh cao 11 tầng, tọa lạc trên tuyến Đại lộ Lê Lợi (tuyến đường được xem là đẹp nhất Thanh Hóa) sau 10 năm hoạt động phải niêm phong, tạm dừng hoạt động. Tất cả cửa ra vào tòa nhà đều bị đóng kín, niêm phong. Công trình gần 500 tỷ đẳng cấp quốc tế 4 sao đầu tiên của Thanh Hóa hoàn thành, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2010. Sau gần 1 năm dừng hoạt động phần mái che, hệ thống đèn điện bị hư hỏng, rơi xuống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân xung quanh. Do nhiều tháng để không nên bể bơi, sân chơi phía sau tòa nhà xập xệ, phủ đầy bụi, lá cây, cỏ mọc cao cả mét. Phần bậc thang đi vào cửa chính tòa nhà cũng bị hư hỏng, bong tróc gạch lát, hệ thống điện cũng bung tứ tung có thể rơi bất kỳ khi nào. Các cửa đi vào tòa nhà khách sạn được rào lại để không cho người dân, người lạ vào. Khu vực bể bơi có thông báo dừng hoạt động, trông khá nhếch nhác, màu nước đen ngịt như nước thải cùng với đống sắt vụn để trước bể bơi trông rất mất mỹ quan. Nhìn cảnh tượng này không ai nghĩ đây là khách sạn 500 tỷ. Phần mái lộ rõ việc xuống cấp, hư hỏng. Khu vực lễ tân bên trong tòa nhà phủ kín bụi. Được biết, đây là dự án có tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt và Công ty Cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Dầu khí IDICO Long Sơn góp vốn đầu tư. Từ cuối năm 2020, khách sạn thông báo tạm ngưng hoạt động cho tới nay. Theo các thông tin báo chí, tình hình hoạt động của khách sạn không mấy khả quan, nhiều năm liên tục thua lỗ.

