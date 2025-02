Phát hãi bầy đàn rắn độc sát thủ nhất Việt Nam “chiếm ngự” Fansipan

Loài rắn độc Việt Nam "sát thủ", xuất hiện nhiều nhất ở Fansipan là loài rắn lục Jerdon, có tên latin là Protobothrops jerdonii. Đây là một trong những loài rắn độc nhất từng được phát hiện ở Việt Nam. Loài rắn cực độc này sinh sống ở các vùng núi cao, có khả năng chịu lạnh rất giỏi. Chúng sở hữu vẻ ngoài rất sặc sỡ, phủ bởi lớp da hoa văn vàng đen, đầu hình tam giác. Ảnh: Phùng Trung Mỹ/Vncreatures.net. Loài rắn này dài khoảng 1m, từng được các nhà sinh vật học phát hiện sinh sống ở "nóc nhà Đông Dương". Khi con người bị trúng nọc độc của loài rắn lục này, toàn bộ bạch cầu và hồng cầu của nạn nhân bị phá hủy, khiến cho nạn nhân bị chảy máu trong và tử vong sau ít phút. Ảnh: faunaandfloraofvietnam.blogspot.com. Rắn lục đầu trắng Azemiops feae, còn có tên gọi khác là rắn lục đầu bạc Azemiops feae, là một trong số ít những loài rắn sống ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mặt nước biển. Loài rắn lục này dài khoảng 80cm, được tìm thấy phổ biến tại Fansipan và các vùng núi thuộc Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc. Đặc trưng nhất của loài rắn này là phần đầu bạc trắng, thân mình màu đen điểm xuyết các viền đỏ.Rắn lục núi Ovophis monticola là loài rắn chuyên đi săn mồi vào ban đêm, là một trong những loài rắn đáng sợ nhất. Thân hình loài này là một màu nâu óng ả xen với những họa tiết màu đen. Đầu hình tam giác của loài rắn độc này khiến người xem ám ảnh, loài rắn này có thể tung ra những cú đớp nhanh khủng khiếp khi đánh hơi thấy con mồi. Ảnh: Stephan Thomson. Loài này bị mù màu nhưng có khứu giác cực đỉnh, do đó chúng được mệnh danh là "Ông vua săn động vật máu nóng ở Việt Nam". Loài này được tìm thấy chủ yếu tại Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng... Rắn lục cườm Protobothrops mucrosquamatus là loài rắn khá phổ biến ở Fansipan, có chiều dài khoảng 112 cm. Toàn thân rắn có các hoa văn màu nâu đậm và nâu nhạt. Ảnh: Corry Chen. Loài rắn này chuyên đi săn đêm tại các vùng ven suối và các con suối cạn, săn ếch nhái, các loài thú ăn thịt nhỏ... Loài rắn này được tìm thấy nhiều ở Hà Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Gia Lai và nhiều vùng khác. Mời quý độc giả xem video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”.

Loài rắn độc Việt Nam "sát thủ", xuất hiện nhiều nhất ở Fansipan là loài rắn lục Jerdon, có tên latin là Protobothrops jerdonii. Đây là một trong những loài rắn độc nhất từng được phát hiện ở Việt Nam. Loài rắn cực độc này sinh sống ở các vùng núi cao, có khả năng chịu lạnh rất giỏi. Chúng sở hữu vẻ ngoài rất sặc sỡ, phủ bởi lớp da hoa văn vàng đen, đầu hình tam giác. Ảnh: Phùng Trung Mỹ/Vncreatures.net. Loài rắn này dài khoảng 1m, từng được các nhà sinh vật học phát hiện sinh sống ở "nóc nhà Đông Dương". Khi con người bị trúng nọc độc của loài rắn lục này, toàn bộ bạch cầu và hồng cầu của nạn nhân bị phá hủy, khiến cho nạn nhân bị chảy máu trong và tử vong sau ít phút. Ảnh: faunaandfloraofvietnam.blogspot.com. Rắn lục đầu trắng Azemiops feae, còn có tên gọi khác là rắn lục đầu bạc Azemiops feae, là một trong số ít những loài rắn sống ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mặt nước biển. Loài rắn lục này dài khoảng 80cm, được tìm thấy phổ biến tại Fansipan và các vùng núi thuộc Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc. Đặc trưng nhất của loài rắn này là phần đầu bạc trắng, thân mình màu đen điểm xuyết các viền đỏ. Rắn lục núi Ovophis monticola là loài rắn chuyên đi săn mồi vào ban đêm, là một trong những loài rắn đáng sợ nhất. Thân hình loài này là một màu nâu óng ả xen với những họa tiết màu đen. Đầu hình tam giác của loài rắn độc này khiến người xem ám ảnh, loài rắn này có thể tung ra những cú đớp nhanh khủng khiếp khi đánh hơi thấy con mồi. Ảnh: Stephan Thomson. Loài này bị mù màu nhưng có khứu giác cực đỉnh, do đó chúng được mệnh danh là "Ông vua săn động vật máu nóng ở Việt Nam". Loài này được tìm thấy chủ yếu tại Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng... Rắn lục cườm Protobothrops mucrosquamatus là loài rắn khá phổ biến ở Fansipan, có chiều dài khoảng 112 cm. Toàn thân rắn có các hoa văn màu nâu đậm và nâu nhạt. Ảnh: Corry Chen. Loài rắn này chuyên đi săn đêm tại các vùng ven suối và các con suối cạn, săn ếch nhái, các loài thú ăn thịt nhỏ... Loài rắn này được tìm thấy nhiều ở Hà Giang, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Gia Lai và nhiều vùng khác. Mời quý độc giả xem video: Thực hư loài rắn mini độc nhất Việt Nam “cắn là chết”.