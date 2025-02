Lộ hình ảnh "sốt dẻo" về iPhone 17 Pro, iFan tranh cãi nảy lửa vì...

Hình ảnh dựng của iPhone 17 Pro do Asher Dippre thiết kế đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. (Ảnh: @Asherdipps/X) Cụm camera chữ nhật mới lớn hơn, giữ bố cục ống kính tam giác nhưng di chuyển đèn flash, micro, LiDAR sang bên phải. (Ảnh:@Asherdipps/X) So với thiết kế camera vuông truyền thống, kiểu dáng mới có thể tăng tính thẩm mỹ nhưng gây tranh cãi về thực tiễn sử dụng. (Ảnh: 9to5Mac) Leaker Jon Prosser cho rằng iPhone 17 Pro có mặt lưng hai tông màu, với cụm camera tối hơn. (Ảnh:T3) Nhà phân tích Mark Gurman nghi ngờ tính chính xác của hình ảnh dựng nhưng xác nhận có nhiều tin đồn về thiết kế này. (Ảnh: Digital Camera World) Theo thông tin từ Jukanlosreve, nổi tiếng với những thông tin chính xác về sản phẩm Apple trước khi ra mắt, iPhone 17 Pro sẽ được trang bị công nghệ màn hình Low-Dielectric TEE. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất pin, tăng cường độ bền của màn hình và nâng cao hiệu suất tổng thể so với các công nghệ màn hình hiện tại. (Ảnh: Samaa TV) Đáng chú ý, sự thay đổi này có thể chỉ xuất hiện trên dòng iPhone Pro, giúp Apple tiếp tục phân cấp rõ ràng hơn các dòng sản phẩm của mình.(Ảnh: MTSmart) Các thông tin vẫn chưa được xác nhận, nhưng sự kỳ vọng dành cho dòng iPhone 17 là rất lớn. (Ảnh:TECHONE) Mời quý độc giả xem thêm video: Cách để phế bỏ Action Button On iPhone 16.

