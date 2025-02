Chấn động Bill Gates tiết lộ thứ nguy hiểm sánh ngang chiến tranh hạt nhân

Bill Gates cảnh báo bốn mối đe dọa lớn: chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu, khủng bố sinh học và trí tuệ nhân tạo (AI). (Ảnh:Gates Foundation) Ông nhấn mạnh rằng AI có tiềm năng to lớn trong y tế, giáo dục và kinh doanh, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. (Ảnh:ISPI) Nếu AI không được kiểm soát, thế giới có thể đối mặt với mất việc làm hàng loạt, khủng hoảng thông tin sai lệch và rủi ro an ninh. (Ảnh:RWS) Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo rằng AI tiên tiến có thể đe dọa sự tồn vong của loài người nếu không được quản lý chặt chẽ. (Ảnh: MediaNama) Hai nguy cơ chính của AI: bị vũ khí hóa để gây hại và mất kiểm soát đối với hệ thống do con người tạo ra. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Dù lo ngại về AI, Bill Gates vẫn lạc quan thận trọng, tin rằng khoa học và hợp tác toàn cầu có thể giải quyết vấn đề. (Ảnh:The Kirby Foundation) Ông kỳ vọng nhiều căn bệnh nguy hiểm như HIV, bại liệt, sởi, sốt rét có thể được xóa sổ nhờ tiến bộ y tế. (Ảnh: The Mail & Guardian) Bill Gates cũng cảnh báo về sự phân cực xã hội, cho rằng thông tin sai lệch có thể làm trầm trọng thêm các rủi ro toàn cầu. (Ảnh:The 74) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo.

