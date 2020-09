JVE: Cải tạo sông Tô Lịch thành công viên không phải để kiếm tiền

Sáng 22/9, Công ty cổ phần Tập đoàn môi trường Nhật Việt (JVE) tổ chức buổi thông tin để chia sẻ về giải pháp tổng thể cải tạo sông Tô Lịch thành "Công viên Lịch sử - văn hóa - tâm linh Tô Lịch" bằng nguồn vốn từ phía Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT JVE, cho biết đề án cải tạo sông Tô Lịch thành "Công viên Lịch sử - văn hóa - tâm linh" dự kiến tiến hành trong vòng 5 năm (2021-2026).



Cũng theo ông Tuấn Anh, đề án này hoàn toàn xuất phát từ tình cảm của tổng thầu Nhật Bản dành cho Việt Nam, cũng như tình cảm của cá nhân ông sau 15 năm được Chính phủ Nhật Bản cấp học bổng toàn phần chứ không phải cải tạo sông Tô Lịch để kiếm tiền.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, chủ tịch JVE

Về kế hoạch cải tạo sông Tô Lịch, ông Tuấn Anh trình bày một bản kế hoạch khá chi tiết. Theo đó, dự án sẽ xây dựng hành lang dọc sông, kè bờ thẳng đứng, bỏ phần mái cỏ hiện nay. Sau đó kè đáy khu vực sát hai bờ sông tạo thành hành lang đi dạo bộ, không kè đáy sông mà để tự nhiên, giữ nguyên chiều rộng lòng sông.

Để xử lý ô nhiễm bên trong sông, sẽ áp dụng công nghệ Bio - Nano để phân hủy tận gốc tầng bùn hữu cơ ở đáy và phân hủy tận gốc các yếu tố gây ra mùi hôi thối bốc lên.

Phần xử lý ô nhiễm bên ngoài và cấp nước bổ cập, Chủ tịch HĐQT JVE cho biết, sẽ kết hợp đồng bộ với các dự án mà TP.Hà Nội đã và đang triển khai như hệ thống thu gom nước thải bằng cống ngầm dưới lòng sông và cấp nước bổ cập trở lại cho sông bằng nước sau xử lý của dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đảm bảo không chồng chéo, tránh lãng phí đầu tư.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng hệ thống giếng thu và đường hầm ngầm thoát lũ chống ngập cho lưu vực sông Tô Lịch (khoảng 77 km2) tương tự hệ thống tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Kèm với việc xử lý ô nhiễm, hồi sinh dòng sông sẽ xây dựng hệ thống cảnh quan công viên lịch sử - văn hóa - tâm linh.

Hình ảnh cải tạo sông Tô Lịch được JVE phác họa

Chủ tịch HĐQT JVE cũng cho biết, sau khi được TP.Hà Nội phê duyệt, sẽ công bố chi tiết về nguồn vốn Nhật Bản, tổng mức đầu tư, đơn vị tổng thầu… Hiện nay, dự án mới chỉ ở giai đoạn xin chủ trương cho nghiên cứu nên chưa thể nói rõ.

Về phương án quản lý khai thác sau đầu tư, ông Tuấn Anh cho biết, dự án cải tạo sông Tô Lịch thành công viên là dự án công ích cho TP.Hà Nội. Do vậy, sau khi hoàn thành sẽ do TP.Hà Nội quản lý, vận hành, khai thác hay có cơ chế phối hợp với đơn vị bên ngoài… thì hoàn toàn do thành phố quyết định.

Công ty không thu phí vé vào cổng công viên hay kinh doanh tại địa điểm này. Nếu có kinh doanh du lịch trong lòng sông, nguồn thu thuộc về thành phố.

