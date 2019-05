Hưng Yên triệt phá 12 ổ bạc, thu giữ gần 1 tỷ đồng

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với và Công an các huyện đồng loạt đột kích vào 12 địa điểm đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại 7 xã của huyện Ân Thi, bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và khám xét khẩn cấp đối với 11 đối tượng.

Ngày 21/5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, sau nhiều ngày theo dõi hoạt động của đường dây đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại một số xã của huyện Ân Thi, vào khoảng 17h30, ngày 18/5/2019, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh và Công an thành phố Hưng Yên đồng loạt đột kích vào 12 địa điểm đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại 7 xã của huyện Ân Thi gồm: Đào Dương, Xuân Trúc, Tân Phúc, Quang Vinh, Vân Du, Bãi Sậy, Đặng Lễ. Bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và khám xét khẩn cấp đối với 11 đối tượng.



Theo đó, tại xã Đào Dương, lực lượng công an đã bắt quả tang và khám xét khẩn cấp đối với 3 đối tượng về hành vi đánh đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề gồm: Bùi Thế Anh, sinh năm 1991; Nguyễn Thị The, sinh năm 1973; Chu Văn Sáng, sinh năm 1971. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Anh, thu giữ 6.200.000 đồng, 1 ĐTDĐ và một số bảng lô đề có tổng số tiền 32.130.000 đồng và nhiều đồ vật liên quan. Tại nơi ở của The, lực lượng công an thu giữ 12.830.000đ, 2 điện thoại di động, các bảng lô đề có tổng số tiền là 10.173.000đ. Khám xét tại nhà Sáng, thu giữ gần 247 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 1 xe ô tô hiệu Mercedec, 1 xe máy SH cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Tại xã Xuân Trúc, lực lượng công an đã bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi bán số lô, số đề cho khách gồm: Hoàng Văn Khích, sinh năm 1964 và Nguyễn Văn Thương, sinh năm 1965. Khám xét nhà Khích thu giữ 21.270.000đ, 1 điện thoại di động và các bảng lô đề có tổng số tiền là 29.557.000đ. Thu giữ tại nhà Thương 44.793.000đ, 1 điện thoại di động và các bảng cáp đề với tổng số tiền 88 triệu đồng

Tại xã Tân Phúc, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1965 cùng con trai là Nguyễn Văn Tới sinh năm 1991 ở thôn Ngọc Nhuế và Đặng Sỹ Xứng, sinh năm 1976, ở thôn Thị Tân đang có hành vi nhận bảng số lô đề của khách. Thu giữ tại nhà Quyết 12.000.000 đồng, 5 ĐTDĐ, 2 máy Fax và các bảng lô đề là có tổng số tiền 493.643.000 đồng, cùng nhiều đồ vật liên quan. Tại nhà Xứng, thu giữ 18.700.000 đồng và một số đồ vật tài liệu liên quan.

Tại xã Quang Vinh, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1969 ở thôn Đỗ Thượng đang có hành vi bán số lô đề cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoa, thu giữ gần 198.000.000 đồng, 1 ĐTDĐ, 3 sổ tiết kiệm, các bảng lô đề có tổng số tiền 22.588.000 đồng cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan.

Tại xã Bãi Sậy, lực lượng công an đã bắt quả tang Phạm Văn Đồng, sinh năm 1960 ở thôn Bối Khê đang có hành vi bán số lô, số đề cho khách. Khám xét nhà Đông, lực lượng công an thu giữ 6.500.000 đồng, 1 ĐTDĐ, nhiều bảng lô đề là có giá trị 9.360.000 đồng và một số đồ vật và tài liệu liên quan.

Tại xã Đặng Lễ, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1960, ở thôn Nam Trì, đang có hành vi bán số lô, số đề cho khách. Khám xét thu giữ 59.100.000 đồng, 01 ĐTDĐ, 1 số bảng lô đề có tổng giá trị 17.023.000 đồng, cùng nhiều đồ vật và tài liệu liên quan.

Tại xã Vân Du, lực lượng công an bắt quả tang Phạm Văn Lập, sinh năm 1969 đang có hành vi bán số lô đề cho khách. Khám xét khẩn cấp nhà Lập, thu giữ 23.600.000 đồng, 2 ĐTDĐ, các bảng lô đề có tổng số tiền là 7.484.000 đồng và nhiều đồ vật và tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra ngày 19/5, đối tượng Chu Văn Tặng, sinh năm 1979 (em trai Sáng) ở thôn Phần Dương, xã Đào Dương đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú và giao nộp 1 ĐTDĐ, đồng thời khai nhận hành vi nhận bảng số lô đề từ các đối tượng Nguyễn Thị Hoa, Phạm Văn Lập và Đặng Sỹ Xứng.

Như vậy tổng số tiền lực lượng công an thu giữ là 649.914.000 triệu đồng; 2 máy fax, hàng chục bảng cáp đề với tổng giá trị số tiền giao dịch khoảng gần 1 tỷ đồng cùng nhiều sổ sách nghi chép việc bán số lô, số đề; 17 điện thoại di động các loại, 1 xe ô tô hiệu Mercedec, 1 xe máy hiệu SH cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ vai trò chủ đề của 2 bố con Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Văn Tới ở xã Tân Phúc và Chu Văn Tặng, ở xã Đào Dương.